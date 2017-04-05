Suriye'de kimyasal saldırı; Yaralılar Türkiye'ye getirildi

Suriye'de ateşkese rağmen katliam saldırıları sürüyor. İdlip'te düzenlenen kimyasal saldırıda ölenlerin sayısı 100'ü geçerken, yaralananların bazıları Türkiye'ye getiriliyor.Suriye rejimine ait uçakların İdlib’in Han Şeyhun ilçesine zehirli gazla havadan düzenlediği saldırılardan etkilenen Suriyelilerin Türkiye’deki tedavileri devam ediyor.Suriye’nin İdlib kentinde yapılan kimyasal saldırıda 100’den fazla sivil hayatını kaybettiği, birçok Suriyelinin de yaralandığı bildirildi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısından alınan yaklaşık 32 kişinin tedavisi Türkiye’de sürüyor. Bölgeye getirilen yaralılar da ambulanslardaki ilk müdahalelerinin ardından yine Türkiye'den giden tam donanımlı ambulanslar ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getiriliyor. Yaralılar Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde tedavi ediliyor.Öte yandan, Cilvegözü sınır kapısında, gelebilecek diğer yaralılar için çok sayıda ambulans ve sağlık görevlisi bekletilirken, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nin kimyasal gazdan etkilenenlerin dışında giriş ve çıkışlara kapatıldığı bildirildi.