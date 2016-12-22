Suriye'de şehit düşen askerlerin kimlikleri belli oldu

Fırat Kalkanı Şehitleri'nin isimleri bellli oldu

KARS ŞEHİDİ ÖMERCAN YEKEBAĞCI'YA AĞLIYOR

ÖNCEKİ GÜN ANNESİNİ ARADI 'MERAK ETMEYİN' DEDİ

KAYSERİ ŞEHİDİNİ BEKLİYOR

TEKİRDAĞ'A ACI HABER ULAŞTI

BABASI DA ÖZEL HAREKAT POLİSİ

ELAZIĞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

YOZGAT'A DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

BİR ACI HABER DE BURDUR'A ULAŞTI

KONYA'LI ŞEHİDİN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

TOKAT ERBAA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

4 GÜN ÖNCE NİŞANLANDI

ACI HABER SAMSUN ÇARŞAMBA'YA ULAŞTI

KAHREDEN TESADÜF! ŞEHİT ASKERİN ANNESİNİN ADI DA SURİYE...

5 AY ÖNCE İZNE GELMİŞTİ

ŞEHİT BİNBAŞI ANNESİNİ MARMARA DEPREMİNDE KAYBETTİ

3 AY ÖNCE EVLENDİ

"ŞEHİT OLMADAN 3 GÜN ÖNCE FOTOĞRAF GÖNDERMİŞTİ"

KAYSERİ'Lİ ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KÖKKAYA'NIN 2,5 YAŞINDA KIZI VARDI

İZMİRLİ ŞEHİT FURKAN YAVAŞ EVİNE EN SON BAYRAM ZİYARETİNDE GİTTİ

KIRKLARELİ'Lİ ŞEHİT KOMANDO ÖZÜPEK GEÇEN AY EVLENDİ

RUHLARI ŞAD OLSUN

Tam 16 eve Suriye'den ateş düştü. Önceki gün 2, dün de 14 askerimizin şehit düştüğü saldırılarda can veren kahramanların isimleri açıklandı. İşte Fırat Kalkanı Şehitlerimizin isimleri..Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan'nın acı haberi Kars'ın Susuz İlçesine düştü.Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab’ta şehit düşen askerden biri olan 27 yaşındaki Astsubay Ömercan Yekebağcı'nın şehit olduğu haberi ailesini yasa boğdu. Fikriye-Zeki Yekebağcı çiftinin 3 çocuğunun ortancası olan Ömercan Yekebağcı'nın acı haberinin ardından şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin evinin önündeki kar birikintileri iş makineleriyle temizlendi. Şehidin baba evi Türk Bayraklarıyla donatıldı. Şehidin ailesini ilçe protokolü ve askeri erkan da yalnız bırakmadı. Bekar olan Ömercan Yekebağcı'nın Sarıkamış 57'inci Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli olduğu buradan El Bab'a gittiği belirtildi. Şehit Astsubay Ömercan Yekebağcı'nın cenazesi yarın toprağa verilecek.Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında dün teröristlerin saldırılarında şehit olan askerden Uzman Çavuş 23 yaşındaki, bir gün önce telefonla aradığı annesi Hanife Acar'a operasyona gideceklerini belirterek, "Anne ben iyiyim, operasyona gideceğiz. Beni merak etme" demiş.Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında dün teröristlerle El Bab'ta terörist saldırılarda şehit olan'ın Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde yaşayan annesi Hanife Acar'a acı haberi, Kaymakam Levent Kılıç, İlçeaskeri yetkililer tarafından verildi. Kaymakam ve yanındakileri kapıyı açınca karşısında gören anne Hanife Acar, "Oğluma bir şey oldu, siz bundan geldiniz. Ben biliyorum" diye baygınlık geçirdi.Çorlu 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Şehit annesi Hanife Acar, karşısında komutanı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Tümgeneral Alparslan, acılı anneyi uzun süre teskin etmeye çalıştı.Bir süre önce askerden gelen ve iş bulamayınca uzman çavuş olduğu belirtilen'ın, şehit olmadan bir gün önce annesi Hanife Acar ile telefonla görüştüğü belirtildi. Şehit Acar, telefonla aradığı annesine operasyona gideceklerini belirterek, "Anne ben iyiyim, operasyona gideceğiz. Beni merak etme" demiş.Şehit annesiolay günü Suriye El Bab'da DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda şehit olan 16 Türk askerden Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in Kayseri'de yaşayan baba evine ulaştı. Şehit annesi Suriye Çelik, uzman çavuş oğlunu Suriye topraklarında kaybetmenin acısını yaşadı.Fırat Kalkanı Operasyonları kapsamında Suriye El Bab’da şehit olan’ın Tekirdağ’daki evine ateş düştü. Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan askerlerden şehit Uzman Çavuş Akın Acar’ın Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.Askerliğini yeni bitirdiği ve askerliğe uzman çavuş olarak devam ettiği öğrenilen aslen Samsun nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Şehit Acar’ın ailesine ilk haberi, Çorlu Kaymakamıve Çorlu Merkez Komutanlığı görevlileri verdi. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan şehidin annesi Hanife Acar gözyaşlarına boğuldu.Bekar olanr’ın babası Muzaffer Acar’ın da özel harekat polisi olduğu ve 2012 yılında İzmir’de vefat ettiği öğrenildi. Öte yandan sağlık ekipleri şehidin evinin önünde hazır bekledi.Şehit ateşi Elazığ'a düştü Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde düzenlenen operasyonda şehit düşen'ın Elazığ'daki ailesine acı haber ulaştı. Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ ile girilen çatışmada şehit düşen askerlerden birininolduğu öğrenildi.2011 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) giren'ın Elazığ merkez Kültür Mahallesi’nde ikamet eden babası Muzaffer ve annesi Songül Pınar'a sağlık ekipleri eşliğinde askeri yetkililer acı haberi verdi. Elazığ Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez de, şehit ailesinin evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin baba evine itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrakları asıldı. Şehit için yarın Elazığ'da tören düzenlenmesi bekleniyor.Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında’daterör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak’ın acı haberi, Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Çukurören köyündeki baba ocağına ulaştı.Şehidin acı haberini, aileye Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli Yarbay Kadir Serdar Yoldaş ve diğer yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak’ın baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Haberi alan şehidin yakınları ise baba ocağına akın etti.29 yaşında bekar olan şehit Durak’ın 2 kardeş olduğu annesinin de 25 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. Şehidin babası Kemal Durak’ın ise esnaf olduğu belirtildi. Şehit Durak’ın 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve asıl görev yerinin ise Kayseri 1. Komando Tugayı olduğu belirtildi. Şehit Durak’ın geçici görevle Fırat Kalkanı Operasyonu’na katıldığı bildirildi.’ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildFırat Kalkanı Harekatında DAEŞ’in intihar saldırısı sonrası şehit olan 14 askerden,z’ın acı haberi memleketi Burdur’a ulaştı. Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın acı haberini Burdur’a bağlı Karamanlı ilçesinde yaşayan Dayısı Ali İhsan Avcı’ya, Karamanlı Kaymakam vekili Abdullah Şahin, Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz ve askeri yetkililer verdi. Karamanlı ilçesi Hürriyet Mahallesindeki eve acılı haberi alan Dayı Ali İhsan Avcı ve yakınları, sağlık ekipleri tarafından teselli edildi. Hürriyet Mahallesindeki şehit evine Türk Bayrağı asıldı., 10 Şubatta nişanlanmıştı. Şehit Yılmaz, son fotoğrafını ise 18 Kasım 2016’da nişanlısı ile birlikte paylaştı. Acılı haberin gelmesi ile Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın facebook profili ise acılı mesajlarla donatıldı. Şehit Yılmaz'ın memleketi Karamanlı'da toprağa verileceği öğrenildi.Suriye’de devam edennda şehit olan 14 askerden’un acı haberi memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine ulaştı.’un Ereğli ilçesindeki ailesine acı haber gece saatlerinde verildi. İlçenin Cinler Mahallesi'nde oturan aileye haberin verilmesinin ardından eve Türk Bayrağı asıldı.27 yaşındaki'un 7 yıldır görev yaptığı ve operasyona kendi isteği ile katıldığı öğrenildi. Acı haberi alan ailenin yakınları hemen şehidin evine koştu. Şehit askerin babası Özkan Boz, diğer oğlu Ömer Boz’a sarılarak ‘Kardeşin gitti oğlum, Burak gitti, yavrum, kuzum’ diyerek gözyaşlarına engel olamadı. Evin önünde sağlık ekipleri de hazır bekletilirken, haberi veren yetkililer de aileye başsağlığı dileklerini iletti.Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatında, DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab'daki çatışmalarda şehit olan 14 askerden biri olan 24 yaşındaki'ın acı haberi, Tokat'ın Erbaa İlçesindeki ailesine ulaştı. Şehit Yalçın'ın 24 gün önce nişanlandığı öğrenildi.Fırat Kalkanı harekatında, DEAŞ'ın kontrolündeki El Bab'da çıkan çatışmalarda 14 asker şehit düştü. Şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın acı haberi, Erbaa'nın Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde tek başına yaşayan annesi Asuman Şerbetçi'ye askeri yetkililer tarafından verildi.Bu arada şehit Yalçın'ın geçen 27 Kasım tarihinde İstanbul'daile nişanlandığı ortaya çıktı. Nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan şehit Yalçın'ın geçtiğimiz hafta Erbaa'ya geldiği ve bir süre kaldıktan sonra görev yerine gittiği öğrenildi.'ın Erbaa'daki komşusu İbrahim Güven, "Ali Sezai Yalçın geçtiğimiz hafta buradaydı. Sevdiği biri vardı. İstanbul'da nişanlandı. Ailesiyle birlikte iki üç gün de burada kaldı. Tekrardan görev yerine intikal etti. Dün akşam da şehit olduğu haberi geldi" dedi. Şehit Yalçın'ın cenazesi yarın Cuma namazı sonrası ilçede toprağa verilecek.Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen askerlerden'un ailesine acı haber ulaştı. Aslen Samsun'un Çarşamba İlçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin ailesinin İstanbul'da yaşadığı belirtildi.Fırat Kalkanı harekatında’ın kontrolündeki El Bab’da çıkan çatışmalarda şehit düşen 14 askerden biri olan'un ailesine acı haber ulaştı. İstanbul'da yaşayan ailenin aslen Samsun'un Çarşamba İlçesi Paşayazı Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Baba Ertan ve anne Safiye Kavuz'un acı haberle birlikte Samsun'a gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktıkları belirtildi. Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un Çarşamba İlçesi Paşayazı Köyü'nde yarın toprağa verileceği ifade edildi.Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatı sırasında El Bab bölgesinde terör örgütü DAEŞ saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in acı haberi, Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ndeki babaevine ulaştı. Şehit annesi Suriye Çelik, uzman çavuş oğlunu Suriye topraklarında kaybetmenin acısını yaşadı.Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab bölgesindeki bombalı saldırıda şehit olan'in şehadet haberi, merkez Kocasinan İlçesine bağlı Argıncık Alsancak Mahallesi, 6225 sokaktaki baba evine ulaştı. Eve gelen askeri yetkililer Ali ve Suriye Çelik çiftine acı haberi bildirdi. 5 yıldır Uzman Çavuş olarak görev yapan Çelik'in bekar olduğu ve 10 kardeşin 8'ncisi olduğu belirtildi. Kayseri 1'inci Komando Tugayında görevli olan uzman çavuş Çelik'in geçici görevle Suriye'ye gönderildiği ifade edildi.Acı haberi öğrenin yakınları, şehidin Alsancak Mahallesindeki evine akın ederken, şehidin ağabeyi Süleyman Çelik, "Kardeşimle en son 5 ay önce evimize izinli olarak geldikten sonra Zincidere'deki birliğine götürüp, uğurlarken görüşmüştüm" diyerek gözyaşı döktü.'ın Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan babasına acı haber ulaştı. Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı ile askeri yetkililer, şehadet haberini vermek için Şirinköy Mahallesi'nde şehidin babası Hasan Albayrak'ın yaşadığı eve geldi.Acı haberi alınca fenalaşan baba Albayrak'a sağlık ekipleri müdahale etti. Evli ve bir çocuk babası olan şehit binbaşının annesinin, Marmara Depremi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.26 yaşındaki'in, Bursa'da Samanlı Mahallesi'nde oturan annesi Fadime ve babası Bahri Demir'e şehadet haberi sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından verildi.Haberin duyulmasının ardından şehidin babaevi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu. Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli Yozgat doğumlu Demir'in, 3 yıldır bu görevde bulunduğu ve 3 ay önce evlendiği öğrenildi.'ın asker kardeşi Ferhat Olcay, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesindeki babaevinde taziyeleri kabul ediyor.Babasıile taziyeleri kabul eden, yaptığı açıklamada, 1 Nisan'da askerliğinin başladığını ifade etti. Askerliğini Şırnak'ın Silopi ilçesine yaptığını anlatan Olcay, şunları söyledi: "Olay günü ağabeyimi telefonla aradım, ulaşamadım. Cevap vermeyince bir şey olduğunu anladım. Şehit olmadan 3 gün önce telefondan fotoğraf göndermişti bana, başka görüşemedik."'nın, Kayseri'de Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde oturan eşi Zeliha Kökkaya'ya şehadet haberi sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından verildi. Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli şehidin 2,5 yaşında kızı olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçe nüfusuna kayıtlı şehidin 5 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve babasının yaklaşık 3 ay önce vefat ettiği belirtildi.'ın, İzmir'deki babaevine de acı haber ulaştı. Merkeze bağlı Gaziemir ilçesinde oturan 30 yaşındaki şehidin annesi Zeynep (54) ve emekli özel harekat polisi babası Süleyman Sırrı Yavaş'a (58) şehadet haberi, sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından verildi.Haberin ardından şehidin babaevi ve sokağa Türk bayrakları asıldı, yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin kardeşi(26), ağabeyinin Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yaptığını ve bekar olduğunu belirterek, son olarak Ramazan Bayramı izninde bir araya geldiklerini, sık sık telefonla görüştüklerini söyledi.'in Kırklareli'nde yaşayan annesi acı haberi alınca baygınlık geçirdi. Anne Sevim Özüpek'e, sağlık ekipleri müdahale etti.'in geçen ay başında evlendiği Ankara'da hemşire olarak görev yapan eşi Merve Özüpek'e de bilgi verildiği öğrenildi. Şehidin babasının ise yaklaşık 13 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.