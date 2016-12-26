Suriye'de yaralanan Er Menmet Ünal şehit düştü

Suriye sınırları içerisinde devam eden yürütülen El-Bab operasyonunda yaralanan askerlerden Mehmet Ünal, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Suriye sınırları içerisinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El-Bab operasyonunda yaralanan askerlerdentedavi gördüğü hastanede şehit oldu.Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El-Bab operasyonunda 19 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen saldırıda yaralanan askerlerden Sözleşmeli Er Mehmet Ünal, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybeden Mehmet Ünal, şehit oldu. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirilen şehidin cenazesi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketine gönderilecek.