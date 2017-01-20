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20 Ocak 2017 Cuma 19:07

Suriye'den acı haber; El Bab'ta 5 şehidimiz var

Suriye'nin El Bab bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu alana bombalı araçla saldırdı. Saldırıda 5 asker şehit oldu, 9 asker de yaralandı.

Suriye'den acı haber; El Bab'ta 5 şehidimiz var
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Suriye'den acı haber; El Bab'ta 5 şehidimiz var

DEAŞ ve PKK'lı teröristlere yönelik Suriye sınırları içerisinde sürdürülen operasyonlar sırasında bugün düzenlenen saldırıda 5 askerimiz şehit düştü. Yaralı 9 asker ise Türkiye'de tedavi altına alındı. Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150'nci gününde terör örgütü DEAŞ unsurları, Suriye'nin El Bab bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu alana bombalı araçla saldırdı. Saldırıda 5 asker şehit oldu, 9 asker de yaralandı.

El Bab Şehitleri, Suriye sınırının teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 Ağustos'ta başlatılan ve 150'nci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, öğleden sonra DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi.

Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda şehit ve yaralıların bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü mensuplarının bulunduğu alanlar karadan ve havadan ateş altına alındı. Çatışmaların ardından yaralı askerlerin gelişi nedeniyle Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde alarm durumuna geçildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Ocak 2017 tarihinde sabah saat 13:40 sularında, El Bab’ın Suflaniyah bölgesinde DAEŞ TÖ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen Bombalı Araç saldırısı sonucunda maalesef 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanılmıştır.

Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."
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Anahtar Kelimeler
El Bab Şehitleri
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