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Suriye'den acı haber, Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit oldu. Şehit Candan, memleketi Aksaray'da toprağa verilecek.

Suriye'den acı haber, Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit oldu. Şehit Candan, memleketi Aksaray'da toprağa verilecek.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:43
Suriye'den acı haber, Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit

Suriye'den acı haber, Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit oldu. Şehit Candan, memleketi Aksaray'da toprağa verilecek.

Suriye'nin Halep kentine bağlı, Zeytin Dalı Harekatı ile özgürleştirilen Afrin ilçesi Kimar Üs Bölgesi mevkiinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Uzman Onbaşı Mikail Candan, ağır yaralandı.

Candan, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmanın ardından teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı. Şehit Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın cenazesinin, memleketi Aksaray'a gönderileceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
HalepAksarayşehit
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