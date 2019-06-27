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Suriye güçleri TSK Gözlem Noktası'na saldırdı, 1 şehidimiz var

Suriye'nin İdlib kenti yakınlarında TSK gözlem noktasına rejim birlikleri ağır silahlarla saldırdı. Top mermilerinin isabet ettiği gözlem noktasında 1 askerimiz şehit oldu.

Suriye güçleri TSK Gözlem Noktası'na saldırdı, 1 şehidimiz var

Suriye'nin İdlib kenti yakınlarında TSK gözlem noktasına rejim birlikleri ağır silahlarla saldırdı. Top mermilerinin isabet ettiği gözlem noktasında 1 askerimiz şehit oldu.

27 Haziran 2019 Perşembe 23:48
Suriye güçleri TSK Gözlem Noktası'na saldırdı, 1 şehidimiz var

Suriye güçleri TSK Gözlem Noktası'na saldırdı, 1 şehidimiz var


Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusu arasında gerginlik en üst düzeye çıktı. Suriye birlikleri bir hafta içinde ikinci kez ağır silahlarla TSK mevzilerine saldırdı.
İdlib'de bulunan 10 numaralı TSK gözlem noktasına Esad rejimi tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı


Milli Savunma Bakanlığından, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı gözlem noktasına top/havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildiği, bir askerin şehit olduğu, üç askerin yaralandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı gözlem noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top ve havan atışları ile saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır. Saldırıyla ilgili olarak Rusya'nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir."

Durumun yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

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