Suriye şehitlerini uğurluyoruz: Şehit Binbaşı'nın naaşı Bursa'da

ŞEHİTLERİN CENAZELERİ BURSA'YA GELDİ

Hacıoğlu ile bürokratlar tarafından karşılandı.

EL BAB ŞEHİTLERİ SAMSUNDA

“Sana nasıl kıydılar yavrum”

“Yavrum benim canım yandı, onların da canı yansın”

EL BAB'DA ŞEHİT OLAN ASKERLERİN CENAZELERİ TEKİRDAĞ’A GETİRİLDİ

KARS SURİYE ŞEHİDİNİ BAĞRINA BASTI

Tabuta sarılan şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’daki operasyonda şehit düşen'ın cenazesi memleketi Bursa’nın Orhangazi ilçesine getirildi.El Bab’da şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak’ın cenazesi saat 20.15’te askeri uçakla Yenişehir Havalimanı’ndaki Askeri Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Şehidi havaalanında yakınları ile Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kaya, MHP İlçe Başkanı Necati Güneş ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Havaalanından ambulans ve kortej eşliğinde Orhangazi’ye getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Orhangazi Devlet Hastanesi morguna getirildi. Şehidin cenazesi getirildiği esnada vatandaşlar hastaneye akın etti.Öte yandan vatandaşlar şehidin kız kardeşinin Siteler Bölgesi’ndeki evinin önünde kurulan taziye çadırına geçerek burada aileye taziyelerini iletti.Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit olanile’in cenazeleri akşam saatlerine askeri uçak ile Bursa'nın Yenişehir Havaalanı'na getirildi. Cenazeler burada şehitlerin yakınları, Yenişehir, Orhangazi kaymakam ve belediye başkanları, İznik Kaymakamı ve Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgenelar AhmetDuaların okunmasından sonra Şehit Binbaşı Bülent Albayrak'ın cenazesi Orhangazi İlçesine götürülürken, Uzman Çavuş Ferhat Demir'in cenazesi ise Bursa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Şehit Binbaşı Bülent Albayrak yarın cuma namazının ardından Orhangazi İlçesi'nde Gazi Orhanbey Camii'nde, Şehit Uzman Çavuş Ferhat Demir ise Bursa'da yine cuma namazından sonra Merkez Osmangazi İlçesi'nde bulunan Mihraplı Camii'nde düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuklarına uğurlanacak.Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’daki operasyonda şehit olanile’ın naaşları Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda gözyaşlarıyla karşılandı.Suriye El Bab’da şehit olan Samsunlu Uzman Çavuş Hasan Kavuz ile Tokatlı Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın naaşları askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Havalimanına şehit askerlerin cenazelerini karşılamaya şehit yakınlarının yanı sırar katıldı.Şehit cenazeleri uçaktan indirildikten sonra Samsunlu Şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz’un babası Ertan Kavuz, annesi Safiye ve kardeşi Umut Kavuz sinir krizleri geçirdi.Şehidin annesi Safiye Kavuz, “Sana nasıl kıydılar yavrum. Allah da onları kahretsin yavrum” diye feryat ederken, şehidin bir yakını cenaze aracına bindirilen şehidin tabutuna sarılarak ağladı. Şehit yakını, “Ne olur beni de bununla götürün. Ben de bununla gitmek istiyorum” diyerek ağlarken, şehidin yakınını imam sakinleştirmeye çalıştı. Arabaya binmeye çalışan şehidin yakınını imam aşağıya indirdi.Oğlu ile birlikte aynı uçakta gelen’ın annesi Asuman Şerbetçi ise, “Yavrum benim canım yandı, onların da canı yansın” diyerek feryat etti.Samsunlu Şehit Hasan Kavuz’un, 10 ay önce uzman çavuş olduğu ve 5 gün önce hain terör saldırısının yapıldığı ve 13 askerin şehit edildiği Kayseri 1. Komando Tugayı’nda görevli olduğu belirtildi.Şehit Hasan Kavuz yarın Çarşamba ilçesinde Rıdvan Paşa Camisi’nde cuma namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından Kumtepe Mahallesi’nde toprağa verilecek.da yarın Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Büyük Cami'de cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’daki operasyonda şehit olanve Kırklarelili’in naaşları askeri uçakla Tekirdağ Çorlu Havalimanına getirildi.Suriye El Bab’da şehit olanve’in naaşları askeri uçakla Tekirdağ Çorlu Havalimanına getirildi. Havalimanına şehit askerlerin cenazelerini karşılamaya şehit yakınlarının yanı sıra Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan’ın yanı sıra bazı milletvekilleri de geldi.Şehit cenazeleri uçaktan indirildikten sonra Tekirdağlı Şehit Uzman Çavuş Akın Acar’ın annesi Hanife Acar, oğlunun tabutunun başında gözyaşı döktü. Fenalaşan Acar’a sağlık ekipleri müdahale etti.Cenaze nakil aracına konulan şehit’ın naaşı Çorlu’ya getirilirken, Kırklarelili Şehit Astsubay Göktan Özüpek’in naaşı ise karayoluyla Kırklareli’ne gönderildi.Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde düzenlenen operasyonda şehit olan’nın cenazesi Kars’a getirildi.Askeri uçakla cenazesi Harakani Havaalanına getirilen şehitiçin burada tören düzenlendi., şehidin yakınları, meslektaşları ve sevenlerinin hazır bulunduğu törende gözyaşları sel oldu.Oğlunun tabutuna sarılan şehit babası Zeki Yağbasan, gözyaşlarına boğuldu. Tabuta sarılan şehidin yakınlarını Vali Doğan ile Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta teselli etti.Törenin ardından şehidin cenazesi Kafkas Üniversitesi morguna kaldırıldı. Şehidin annesi Fikriye Yekebağcı oğluna ağıtlar yakarak, “Ömercan, Ömercan niye kolumu kanadımı kırdın” diyerek gözyaşı döktü.’nın cenazesi yarın cuma namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Yekebağcı’nın cenaze törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katılacak.