Suriye sınırında son durum; Komando birlikleri takviye ediliyor

Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri, Kilis istikametine hareket etti

Farklı birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis karayoluna doğru ilerledi.

Sınır birliklerine takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında geçiş yaptı.

Bu arada Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay'a gelen 20 zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT), sınırdaki birliklere doğru hareket etti. Güvenlik önlemleri altında nakli gerçekleştirilen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınır boyunca konuşlandırılacağı öğrenildi.

