

Suriyeli'ler ayaklandı: PKK'yı bu topraklardan kovun



Teröristlere yönelik Afrin çevresinde devam eden operasyonlar devam ederken, Azez, Sucu ve Bab Selam’da eylem yapan siviller, PKK'lıların bölgeden atılması için harekatın devam etmesini istedi. Azez çevresindeki sivillerin yaptığı eyleme çok sayıda kişinin katılması dikkat çekti. Bu arada Basute ve Yukarı Korkan köylerinde yapılan arama faaliyetleri sırasında PKK'lıların üniformalarını çıkararak kasalara kilitleyip kaçtığı ortaya çıktı. Örgütün ana karargah binalarından biri olduğu belirlenen merkezde çalışır halde bir matbaanın kurulduğu görüldü..



İDLİP'E SADECE 2.5 KM KALDI



Afrin’de terör örgütü tarafından kullanılan bir karargah binası ortaya çıkarıldı. Binanın alt katındaki matbaada, terör örgütü lehine basılan yayınlar bulundu. Afrin’in doğusu ve güneyine ilerleyen TSK ve ÖSO, 3 köy ve 1 tepeyi terör örgütünden alıp İdlib’in Kuzey sınırına 2.5 kilometre yaklaştı

KARARGAHLARI BULUNDU

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 63’üncü gün geride kalırken,) ve) birliklerinin Afrin’in güneyinden ilerleyişi sürdü. Önceki gün stratejik Kimar ve Berad köylerini ele geçiren birlikler, aynı hatta dün Kafer Nabu, Bay, Burç Haydar (Seman), Fafretin, Bercke ile Kebaşin köyleri ile 1 tepeyi PYD/PKK’dan aldı. Birliklerin İdlib’in kuzey sınırına uzaklığı 2.5 kilometreye indi.

Afrin kırsalındaki Basute ve Yukarı Korkan köylerinde teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcılar imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütünün karargâh olarak kullandığı binalardan biri ortaya çıkarıldı. Patlatılarak açılan binadaki kasada terör örgütünün sözde üniformalarının bulunması, teröristlerin üniformalarını saklayarak kaçtıklarını teyit etti.

Örgütün Afrin’deki üst düzey yöneticilerinin de kullandığı binada toplantı odaları olduğu görüldü. Binaya teröristlerin kaçarken patlayıcı tuzakladığı belirlendi. Alt katında bulunan matbaada ise ilkokul öğrencileri için basılan kitaplarda terörist fotoğraflarıyla terör örgütü yanlısı yazılar dikkat çekti.

4 GRAD FÜZESİ ELE GEÇİRİLDİ

TSK birlikleri, dünkü aramalarında ayrıca 4 Grad füzesi ele geçirdi. Teröristlerin daha önce Kilis ve Hatay’ı hedef alan saldırılarda kullandığı füzeler olarak bilinen Grad füzelerine güvenlik güçlerince el konuldu. Güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı Afrin ve çevresindeki sığınaklarda saklanan teröristlerin etkisiz hale getirildiği ve sızma girişimlerinin önlendiği belirtildi.