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30 Haziran 2017 Cuma 17:04

Suriyeli sapık, çocuk emziren kadınların videosunu çekmiş

100 binden fazla mültecinin bulunduğu Konya'da, Suriyeli tacizcinin parkta çocuklarını emziren annelerin videosunu çektiği ortaya çıktı.

Suriyeli sapık, çocuk emziren kadınların videosunu çekmiş
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Suriyeli sapık, çocuk emziren kadınların videosunu çekmiş

Konya'da Suriyeli sapık alarmı. Suriye'den mülteci olarak gelen 85 bin kayıtlı göçmenin neden olduğu sorunlar çığ gibi büyüyor. İlde 100 binden fazla Suriyeli'nin bulunduğunu belirten vatandaşlar, polisin bile zorlandığı olaylar karşısında çaresiz kalıyor.

DAHA ÖNCE ÇOCUKLARI TACİZ ETMİŞLERDİ
Konya'da parkta çocuklarını emziren kadınları videoya çektiği ve küçük çocuklara tacizde bulunduğu iddia edilen Suriyeli şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde bulunan Karatay Şehir Parkında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 18 yaşındaki A.Z., cep telefonuyla parkta çocuklarını emziren kadınların videosunu çekerek, parkta oynayan küçük çocuklara tacizde bulundu.

Şüpheli A.Z.'nin kendilerini videoya çektiğini fark eden iki kadının polisi arayarak durumu bildirmesiyle olay ortaya çıktı. Taciz ihbarı üzerine parka gelen polis ekipleri A.Z.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli A.Z. polis ekipleri tarafından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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