Taçyıldız'a verilen ballı ihale köylüleri vurdu

TAM BİR HUKUKSUZLUK TAM BİR PEŞKEŞ ÇEKME

BARAJ SULARI DARIBÜKÜ KÖYÜ'NÜ YUTTU

VAAD EDİLEN EVLERLE VERİLEN EVLERİN İLGİSİ YOK

EV BİR METRE SU ALTINDA

SUÇ DUYURUSU YAPTIK İŞLEM YAPMADILAR

Türk köylüsünün ekimini dikimini hayvancılığını yaptığı alanlarda yeraltı kaynakları sulak alanlar, şirketlere peşkeş çekilirken, köylülerin ellerinden alınan evler ve tarlalar adeta yağmalanıyor.Arkasına siyasal oteritenin gücünü alan şirketlerin hukuki kanalları tıkadığı Akdeniz bölgesinde adeta terör havası estirdiği sık sık haberlere konu olurken, yetkililerin duyarsızlığı, ilgisizliği vatandaşları isyan ettiriyor. Türkiye'nin bir başka bölgesinde "İsyana" neden olabilecek yağma yönteminde bir şirketin çıkarları uğruna köylüler şirketlerin insafına terk edilmiş durumda.Ümmühan Uysal nine tam 76 yaşında. Doğup büyüdüğü Ispartayakınlarda kurulannin suları altında kaldı.nine hukuk mücadelesi verirken, Türk adaleti, Türk Yargısı, Isparta Adliyesi malesef sınıfta kaldı. Bölgede yapımı tamamlanmak üzere olanni üstlenenSanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hukuk tanımaz yöneticileri, kamulaştırma kanunun arkasına alarak Darıbükü köylülerini kandırdı.Köylülere kamulaştırma öncesi vaad edilen konutlar eski evlerinden küçük, üstelik köy mimarisine uygun olmayan, köy yaşam tarzına aykırı evler yapan Taçyıldız'ın kendilerini kandırdığını farkeden üç köylü hem kamulaştırmaya direndi hem de evlerinden çıkmadı.Mahkemede hukuk mücadelesi devam ederken barajlar çoktan su tutmaya başladı. Parasına ve Ankara'daki siyasal güce güvenen, mağdur ettiği 50 haneli köy halkını yerinden yurdundan ederken, evden taşınamayan Ümmühan ninenin evi barajdan bırakılan sel sularının altında kaldı.Bölgede aldığı ballı ihalelerle köylüleri mağdur edennin hukuk tanımazlığı Sütçüler çevresinde oluşturulan baskının bir sonucu olarak ortaya çıkmış. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan köylüler yerinden yurdundan edilirken, kendilerine 'Dalga geçer gibi' verilen evlerde yeni bir yaşam kurmak adeta imkansız. Daha önce bölgede çevre katliamlarıyla gündeme gelenşirketi, kendilerini protesto eden vatandaşların köy ve dağ yollarında yürümesini bile yasaklamıştı. Dünyada ender olarak görülen Siraz türü balıklardan milyonlarcasının ölümüne neden olan Taçyıldız Enerji'nin fütursuz yatırım tekniklerine yetkililer göz yumarken vatandaşlar tepki göstermişti.Tüm bu hukuka aykırı işlemler olurken, dün Isparta'daKasımlar Barajı ve 3 HES projesi nedeniyle sular altında kaldı. 76 yaşındaki Ümmühan Nine ise evini görünce şoke olduIsparta'nın Sütçüler İlçesi'ne bağlı 50 haneliIsparta ve Antalya sınırlarında 17 kilometrekare alanı kapsayan Kasımlar Barajı ve 3 HES projesi nedeniyle su altında kaldı. Bir çok bina gibi, tapu devrini yapmayan ve dava açan 76 yaşındaki Ümmühan Uysal'ın evi de su altında bulunuyor.Taçyıldız Elektrik Sanayi Üretim A.Ş. firması tarafından Sütçüler İlçesi ile Antalya'nın Manavgat İlçesi sınırlarında yapımı devam eden Kasımlar Barajı, Kasımlar I, Kasımlar II ve Değirmenözü HES projeleriyle Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisleri Beton Santrali projesi kapsamında, Sütçüler'e bağlı 50 haneli Darıbükü Köyü'ndeki evlerin kamulaştırılmasına karar verildi.Kamulaştırma alanında bulunan ve evleri baraj suyu altında kalacak 25 köylüye, alan dışında 4'ü 70 metrekarelik, 21'i de 50'şer metrekarelik evler inşa edildi. Diğer 25 köylü için de çeşitli ücretler ödendi ve aileler şehre göç etti. Köylülerdentapu devrini yapmayıp kamulaştırma kararına karşı dava açtı.Geçen yılın mayıs ayından itibaren barajda su tutma işlemi başlatıldı. Barajda doluluk nedeniyle su bırakılınca, köydeki evler sular altında kalmaya başladı. Dava henüz bitmeden böyle bir durumla karşılaştıklarını söyleyen'ın oğlu"Yaklaşık 50 hane vardı ve istimlak kararı alındı.Ancak 3 aile itiraz davası açtı. İki aile baskı ve korkutma nedeniyle vazgeçti. Annemin yaşadığı ev için vazgeçmedik, açtığımız dava Danıştay'da devam ediyor. Şu anda bizim ev de dahil çok sayıda ev, barajdan bırakılan suyun altında kaldı" dedi.Köylüye firma tarafından vaat edilen evlerin yapılan evlerle alakası olmadığını belirten Hasan Uysal, "Yöre mimarisine uygun, yaşanılabilir evler yapılacaktı ama 50 metrekare hem çok küçük, hem de köylünün yaşam şekline uygun olmadığı için kabul etmedik. Ayrıca 3 tapulu mülkümüze karşı 50 metrekare ev veriliyor sadece. Tapu değeri 10 bin lira olana da 50 metrekare ev, 50 bin lira olana da 50 metrekare ev veriyorlar. Köylünün olmazsa olmazı ocak hiçbir evde yok. Ahır, samanlık yok. Köylü yaşamına hiç uygun olmayan ve çok küçük evler" diye konuştu.Aralık ayının ortalarında annesini şehre hastaneye götürdüklerini anlatan Uysal, "Annem köyde yaşıyordu. Hastane için şehre gittiğimizde barajdan su bırakıldığı haberini aldık. Köye gidip baktığımda ev 1 metre su altında ve girilemeyecek durumdaydı. Ailemizin 80 yıllık geçmişi, içindeki tüm eşyalarıyla birlikte şimdi tamamen sular altında bırakıldı" dedi.Evlerinin bahçesi suyla dolduğunda valiliğe ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na can ve mal güvenliklerinin olmadığına dair HES şirketi aleyhine suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Uysal, henüz hiçbir işlem yapılmadığı ve süreç içerisinde evin tamamıyla sular altında kaldığını kaydetti.Annesinin evinden tek bir çöp dahi alamadıklarını anlatan Uysal, jandarma ve savcılığa yapılan suç duyurusuyla ilgili de henüz işlem yapılmadığını söyledi.