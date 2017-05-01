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01 Mayıs 2017 Pazartesi 12:01

Taksim'e yürümek isteyen gruplara polisten sert müdahale

İstanbul'da 1 Mayıs alarmı sürüyor. Güvenlik güçleri diken üstünde. Taksim'e çıkan tüm yollarda yoğun denetim sürüyor. Deniz ulaşımında çok sayıda hatta halen seferler yapılamıyor.

Taksim'e yürümek isteyen gruplara polisten sert müdahale
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Taksim'e yürümek isteyen gruplara polisten sert müdahale

1 Mayıs nedeniyle Taksim'e çıkan tüm yollarda polis kontrolleri yoğunlaşırken Talimhane ve Mecidiyeköy'de yürümek isteyen gruplara müdahale edildi. Çok sayıda gözaltı var..

TALİMHANE'DE POLİS BARİKATI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Talimhane'den Taksim Meydanı'na girmeye çalışan bir gruba polis müdahale etti.

Talimhane Caddesi'nden “Yaşasın 1 Mayıs" ve “Meydanlar halka kapatılamaz" diye slogan atarak meydana gelen grup “Taksim yasağına hayır, yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart açtı. Polisle, pankartı vermek istemeyen grup arasında bir süre arbede yaşandı.  Polis göstericileri daha sonra yaka paça gözaltına aldı. Bu sırada bir gösterici ile polisin, aynı copunu çektiği görüldü.  Gözaltına alınanlardan bazıları slogan atmaya devam etti. Polis aracına bindirilen eylemciler emniyete götürüldü.

MECİDİYEKÖY'DEN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYENLERE MÜDAHALE

Gayrettepe'de toplanan grup, Taksim'e yürümek istedi. Grup, Mecidiyeköy'e geldiğinde polis müdahale etti. Biber gazıyla yapılan müdahale sırasında grup üyeleri ara sokaklara kaçtı. Müdahale ara sokaklarda da sürdü. Çok sayıda kişi gözaltına alındı

BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA GÖZALTI

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan  grup,  Taksim'e yürümek istedi. Grubu uyaran polis, yürüyüşe izin vermeyeceklerini belirtti. Buna rağmen yürümekte ısrar eden grup üyeleri gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, çevik kuvvet minibüsüne bindirildi.


1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü'nde demir bariyerle kapatılan, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Taksim'de 2 kadın eylemci pankart açtı.
Saat 08.45'te Taksim Meydanı'nı çevreleyen demir bariyerlere gelen 2 kadın üzerinde , “Mücadele Birliği. Fabrikalar tarlalar siyasi iktidar her şey emeğin olacak" yazan pankart açtı. Eylemci kadınlara ilk olarak trafik polisleri müdahale etti. Gözaltına alınan kadınlar  polis aracına bindirilip götürüldü.


 
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