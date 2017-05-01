Taksim'e yürümek isteyen gruplara polisten sert müdahale

TALİMHANE'DE POLİS BARİKATI

MECİDİYEKÖY'DEN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYENLERE MÜDAHALE

BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA GÖZALTI

1 Mayıs nedeniyle Taksim'e çıkan tüm yollarda polis kontrolleri yoğunlaşırken Talimhane ve Mecidiyeköy'de yürümek isteyen gruplara müdahale edildi. Çok sayıda gözaltı var..1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Talimhane'den Taksim Meydanı'na girmeye çalışan bir gruba polis müdahale etti.Talimhane Caddesi'nden “Yaşasın 1 Mayıs" ve “Meydanlar halka kapatılamaz" diye slogan atarak meydana gelen grup “Taksim yasağına hayır, yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart açtı. Polisle, pankartı vermek istemeyen grup arasında bir süre arbede yaşandı. Polis göstericileri daha sonra yaka paça gözaltına aldı. Bu sırada bir gösterici ile polisin, aynı copunu çektiği görüldü. Gözaltına alınanlardan bazıları slogan atmaya devam etti. Polis aracına bindirilen eylemciler emniyete götürüldü.Gayrettepe'de toplanan grup, Taksim'e yürümek istedi. Grup, Mecidiyeköy'e geldiğinde polis müdahale etti. Biber gazıyla yapılan müdahale sırasında grup üyeleri ara sokaklara kaçtı. Müdahale ara sokaklarda da sürdü. Çok sayıda kişi gözaltına alındıBeşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan grup, Taksim'e yürümek istedi. Grubu uyaran polis, yürüyüşe izin vermeyeceklerini belirtti. Buna rağmen yürümekte ısrar eden grup üyeleri gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, çevik kuvvet minibüsüne bindirildi.1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü'nde demir bariyerle kapatılan, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Taksim'de 2 kadın eylemci pankart açtı.Saat 08.45'te Taksim Meydanı'nı çevreleyen demir bariyerlere gelen 2 kadın üzerinde , “Mücadele Birliği. Fabrikalar tarlalar siyasi iktidar her şey emeğin olacak" yazan pankart açtı. Eylemci kadınlara ilk olarak trafik polisleri müdahale etti. Gözaltına alınan kadınlar polis aracına bindirilip götürüldü.