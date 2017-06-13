﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Haziran 2017 Salı 13:56

Tanj Çolak için savcıdan tutuklama talebi: Serbest bırakıldı

Ankara'da çek senek mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak hakkında savcılık tutuklama istedi.

Tanj Çolak için savcıdan tutuklama talebi: Serbest bırakıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Tanj Çolak için savcıdan tutuklama talebi: Serbest bırakıldı


Ankara'da çek senet mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen eski milli futbolcu Tanju Çolak serbest bırakıldı. Tanju Çolak'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara'da çek senek mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

TUTUKLAMA TALEBİ

DHA'nın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara'da çek senek mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi, tutuklanmaları istemiyle 3 kişi ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Tanju Çolak
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli; Hastaymış bahanesiyle salıverme, vicdanı sızlatıyor Bahçeli; Hastaymış bahanesiyle salıverme, vicdanı...
Erdoğan: Bedelli askerlik Kabine'nin gündeminde değil Erdoğan: Bedelli askerlik Kabine'nin gündeminde...
Kozluk halkı Aybüke öğretmen için yürüdü  Kozluk halkı Aybüke öğretmen için yürüdü 
CHP'li vekil depremden iki saat önce bu mesajı atmıştı CHP'li vekil depremden iki saat önce bu mesajı...
Ege'de deprem oldu: Ege Denizi 6.2 ile sallandı Ege'de deprem oldu: Ege Denizi 6.2 ile sallandı
Kahraman korucu, iki kez gazi oldu, üçüncüsünde şehit düştü Kahraman korucu, iki kez gazi oldu, üçüncüsünde...
Yukarı Çık

Bahçeli; Hastaymış bahanesiyle salıverme,...
FETÖ sanıkları içinde hatırlı kişiler ile damatların salıverilmesine tepki gösteren MHP lideri Bahçeli...

Haberi Oku