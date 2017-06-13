Tanj Çolak için savcıdan tutuklama talebi: Serbest bırakıldı

Ankara'da çek senet mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen eski milli futbolcu Tanju Çolak serbest bırakıldı. Tanju Çolak'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara'da çek senek mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
TUTUKLAMA TALEBİ
DHA'nın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara'da çek senek mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi, tutuklanmaları istemiyle 3 kişi ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.