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Tarım toprağı ile denizi dolgusu; Dolgu yapan kamyonlar çöktü

Türkiye'de tarım alanları hızla yok olurken, üretim için toprağı kısıtlı Karadeniz'de belediye tarım toprağı ile deniz dolgusu yapmaya kalktı.

Tarım toprağı ile denizi dolgusu; Dolgu yapan kamyonlar çöktü

Türkiye'de tarım alanları hızla yok olurken, üretim için toprağı kısıtlı Karadeniz'de belediye tarım toprağı ile deniz dolgusu yapmaya kalktı.

14 Eylül 2018 Cuma 07:31
Tarım toprağı ile denizi dolgusu; Dolgu yapan kamyonlar çöktü

Tarım toprağı ile denizi dolgusu; Dolgu yapan kamyonlar çöktü



Trakya ve Marmara bölgelerinde tarım alanlarını sanayi ve hızlı şehirleşmeye, inşaat sektörüne kurban veren Türkiye'de baştan savma yönetimler büyük felaketlere davetiye çıkarıyor. Trakya'nın verimli tarlaları zehirli atıklar  yüzünden kullanılamaz hale gelirken, ekecek toprak bulmakta zorlanan Karadeniz kıyı şeridinde tarıma elverişli toprağın deniz dolgusunda kullanıldığı iddia edildi. Dolguda kullanılan tarım toprağı ise 3 kamyonun çökmesine neden oldu. 

TARIM TOPRAĞI İLE DENİZDE SOSYAL YAŞAM ALANI


Trabzon'da, sosyal ve kültürel yaşam alanı için süren deniz dolgusuna toprak taşıyan 3 kamyon, çöken dolgu toprağına saplandı. Dolgu ile sürüklenen kamyonlar, kıyıda asılı kaldı. Tarım toprağı kullanılıyor iddiaları ile gündeme gelen dolgu için 2 gün önce uzmanlar 'dolgu kriterlerine uygun çalışma yapılmıyor, çökme olabilir' uyarısında bulunmuştu


Trabzon'un Kemerkaya Mahallesi'nde yapımı süren sosyal ve kültürel yaşam alanı dolgu inşaatında dün saat 12.30 sıralarında çökme meydana geldi. 800 bin metrekarelik alanda sürdürülen dolguya toprak taşıyan 3 kamyon, çöken dolgu toprağına saplandı. Dolgu ile sürüklenen kamyonlar, deniz kıyısında asılı kaldı. Sürücülerinin terk ettiği kamyonlar için olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dolguya gömülen kamyonları kurtarmak için çalışma başlattı. Deniz dolgu çalışmasına ise ara verildi.


'ÇÖKME OLABİLİR' UYARISI YAPILMIŞTI


Trabzon'da süren sosyal ve kültürel yaşam alanı projesi, dolguda tarım toprağı kullanıldığı iddiaları ile tartışmalara neden olmuştu. Uzmanlar, dolguda tarım toprağı kullanılmasının zararlarına dikkat çekmiş, dolguda oluşturacağı risklere işaret etmişti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez Yöneticisi Vildan Özmen de yapılan projede çökmelerin olacağını belirterek, "Trabzon'da yapılan bütün dolgularda aynı problem yaşanıyor. Burada yapılan dolguda, dolgu kriterlerine uygun çalışma yapılmıyor. Önce kayaç toprağını sermeleri lazım. Sonra üzerine bitkisel toprak dediğimiz örtü toprağını kesinlikle koruma altına almaları gerekiyor. Peyzajda kullanılan toprakla maalesef dolgu yapılıyor. Zemin sağlamlaştırmaya gitmeleri gerekiyor. Eğer işlem yapılmazsa bu durum çökmeye neden olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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