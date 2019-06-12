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Tarsus'ta Suriyeli kavgası, 11 yaralı var 23 kişi sınır dışı ediliyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde gürültü yaptıkları gerekçesiyle Suriyeli ile vatandaşlar arasında çıkan kavga, ortalığı karıştırdı, 11 kişi yaralandı.

Tarsus'ta Suriyeli kavgası, 11 yaralı var 23 kişi sınır dışı ediliyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde gürültü yaptıkları gerekçesiyle Suriyeli ile vatandaşlar arasında çıkan kavga, ortalığı karıştırdı, 11 kişi yaralandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 01:02
Tarsus'ta Suriyeli kavgası, 11 yaralı var 23 kişi sınır dışı ediliyor

Tarsus'ta Suriyeli kavgası, 11 yaralı var 23 kişi sınır dışı ediliyor


Mersin Tarsus'ta gürültü yüzünden çıkan tartışma kagaya dönüştü. 11 kişinin yaralandığı kavga sonrası gözaltına alınan 23 Suriyeli sığınmacı sınır dışı ediliyor. Polis ilçe genelinde Suriyeli'lerin oturduğu mahallelerde güvenlik önlemini artırırken vatandaşlara itidal çağrısı yapılıyor.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Edinilen ilk bilgilere göre, Kavaklı Mahallesi'nde ikamet eden Suriyelilerin evin önünde gürültü yapması üzerine olay yerinde araba içerisinde bulunan Türk vatandaşı F.A., A.Ç. E.A. ve R.Ş. isimli şahıslarla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine grup arasında karşılıklı darp ve mala zarar verme olayı yaşandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavgaya müdahale ederken, 7 Suriyeli ve 4 Türk vatandaşı yaralandı. 
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olaya karıştığı belirlenen 23 Suriyeli işlemleri tamamlandıktan sonra Mersin İl Göç İdaresine teslim edildi.

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