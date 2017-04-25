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25 Nisan 2017 Salı 23:43

Tatvan şehidini bekliyor: Baba evi bayraklarla donatıldı

Kağazman ilçesi Dibekkaya köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin araziye döşediği mayına basarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin'in (25) Bitlis’in Tatvan ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Tatvan şehidini bekliyor: Baba evi bayraklarla donatıldı
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Tatvan şehidini bekliyor: Baba evi bayraklarla donatıldı


Kars'ın Kağazman ilçesi Dibekkaya köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin araziye döşediği mayına basarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin'in (25) Bitlis’in Tatvan ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin'in Tatvan ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde yaşayan ailesine, acı haberi Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve askeri yetkililer verdi. Şehidin evine ve köyün çeşitli yerlerine Türk bayrakları asılırken, haberi alan köy korucusu baba Niyazi Tekin'i ise Kaymakam Özkan ve beraberindekiler teselli etti. Köyde bir ambulans hazır bekletilirken, şahadet haberini alan şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Yedi kardeşli Tekin ailesinin en büyük oğlu olduğu öğrenilen şehidin cenazesi yarın saat 10.30’da köy meydanında düzenlenecek olan törenin ardından köy mezarlığında defnedilecek.

Öte yandan haberi alan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, askeri yetkililer ve İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş köyde hazır bulundu.

 
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