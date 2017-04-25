Tatvan şehidini bekliyor: Baba evi bayraklarla donatıldı

Kars'ın Kağazman ilçesiköyü kırsalında PKK'lı teröristlerin araziye döşediği mayına basarak şehit olan Jandarma'in (25) Bitlis’in Tatvan ilçesindeki baba evine ateş düştü.Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin'in Tatvan ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde yaşayan ailesine, acı haberive askeri yetkililer verdi. Şehidin evine ve köyün çeşitli yerlerine Türk bayrakları asılırken, haberi alan köy korucusu baba Niyazi Tekin'i ise Kaymakam Özkan ve beraberindekiler teselli etti. Köyde bir ambulans hazır bekletilirken, şahadet haberini alan şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.Yedi kardeşliailesinin en büyük oğlu olduğu öğrenilen şehidin cenazesi yarın saat 10.30’da köy meydanında düzenlenecek olan törenin ardından köy mezarlığında defnedilecek.Öte yandan haberi alan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, askeri yetkililer ve İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş köyde hazır bulundu.