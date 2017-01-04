Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Ocak 2017 Çarşamba 09:24

TBMM'de 'Haçlı motifli korkuluk demiri' duyarlılığı: Bu hassasiyeti başka konularda da bekliyoruz

Vekillerimiz haçlı keferelerinden kalma kılıç motiflerine göz açtırmadı. Yarım asırlık skandal biraz geç farkadildi, olsun, haçlı motifleri nihayet kaldırıldı, sırada diğer dinlere ait gizli motifler var.

TBMM'de 'Haçlı motifli korkuluk demiri' duyarlılığı: Bu hassasiyeti başka konularda da bekliyoruz
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
TBMM'de 'Haçlı motifli korkuluk demiri' duyarlılığı: Bu hassasiyeti başka konularda da bekliyoruz


Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sızan Haçlı keferelerinin kılıç motifleri, hassas vekillerimiz tarafından nihayet farkedildi. Yarım asırlık skandalı biraz geç te olsa farkaden vekillerimiz, milletin meclisinin böğrüne hançer gibi saplanan haçlı kılıçlarını temizlerken, TBMM'nin koridorlarında diğer dinlere ait sembol arayışları başladı.


VEKİLLERİMİZDEN BU KONULARA DA AYNI HASSASİYETİ BEKLİYORUZ

Hayat pahalılığı, terör, memur maaşları, emeklilerin sorunları, taşeron işçiler, iş güvenliği, bankaların uyguladığı keyfi ücrendirme, tüketicilerin yıllardır büyük şirketlere mahkum edilmesi, bürokraside yaşanan keyfilik ve daha neler neler neler. Bu konular her dönemde kulağını tıkayan vekillerimiz, kulislerde bulunan korkuluklarda yer alan demir parmaklıkların haçlı ordusunun kullandığı kılıçlara benzediğini farketmesi vatandaşlar arasında büyük sevince neden oldu.
Haçlı keferelerinin TBMM'nin kulislerinde yer alan korkulukların demir parmaklığına kadar sızmasının önüne geçilmesinden çok mutlu olduğunu belirten vatandaşlar "Bu duyarlılığı artık kamu çalışanlarının beklediği zamlarda, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, vatandaşı ve tabi milyonlarca öğrenciyi sabahın köründe yollara düşüren saat saçmalığı gibi konular ve yıllardır görüşülmesi beklenen aşağıdaki yasalar:

1/123    25/10/1988    2949, 3202 ve 7471 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/134    11/08/1989    2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13 üncü Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/201    02/09/1993    926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3563 Sayılı Harp Akademileri Kanunu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu, 1468 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay Nasbedilenlere Giyecek ve Teçhizat Verilmesi Hakkında Kanun, 4608 Sayılı Muvazzaf Subay ve Askeri Memurlara Verilecek Elbise ve Teçhizat Hakkında Kanun ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/229    21/12/1996    27.7.1967 Tarih ve 926 Sayılı 28.2.1982 Tarih ve 2629 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/237    01/10/1999    Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
1/242    22/11/1999    Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/279    20/07/2011    Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/298    17/08/2011    Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/299    26/08/2011    Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/651    29/06/2012    Şehit Yakınları, Gaziler ve Terör Mağdurlarına Tanınan Hakların Düzenlenmesi ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
1/673    22/08/2012    COBRA Topçu Tespit Radarı Müşterek Programının Hizmet Safhasına İlişkin Mutabakat Muhtırasında Yapılan 3 Numaralı Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
1/765    16/04/2013    Silah Kanunu Tasarısı
1/964    05/08/2014    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
1/973    05/08/2014    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında Sanayi ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair kanun Tasarısı
1/979    02/10/2014    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında Savunma Sanayi Konusunda Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
1/1005    04/12/2014    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
2/27    21/07/2011    Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/37    25/07/2011    27.07.1961 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/43    23/08/2011    5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/45    23/08/2011    Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/50    25/08/2011    Karayolları Trafik Kanunu, Gümrük Kanunu İle Özell Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/60    09/09/2011    Askerlik Kanun ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/61    09/09/2011    Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/66    13/09/2011    Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/89    23/08/2011    Türkiye Emekli Subaylar Emekli Astsubaylar Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/108    07/10/2011    Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/132    02/11/2011    3/11/1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/133    26/10/2011    4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/141    02/11/2011    24/2/1968 Tarihli ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/147    26/10/2011    2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/173    28/11/2011    21/06/1927 Tarih ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 5. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/205    22/11/2011    21.06.1927 Tarih ve 1111 Sayılı Askerlik Kanunu, 22.05.1930 Tarih ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu ile 26.09.2004 Tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Kimi Maddelerinin Değiştirilmesine ve Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
2/233    27/12/2011    Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/264    21/12/2011    21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/271    03/01/2012    Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/285    09/01/2012    Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/295    12/01/2012    İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/314    12/01/2012    T.C Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/315    12/01/2012    Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremeyenler Hakkında Kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Harp Okulları Kanunu ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/346    25/01/2012    Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/393    27/02/2012    Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/408    22/02/2012    Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/421    07/03/2012    İç Güvenlik Hizmetleri Komisyonu Kanun Teklifi
2/444    15/03/2012    Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/454    13/03/2012    27.07.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/458    19/03/2012    Şehit Yakınları ile Gazilerin Toplumsal ve Ekonomik Durumlarının İyileştirilmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/464    22/03/2012    1111 Sayılı Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/466    28/03/2012    Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/471    28/03/2012    Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu İle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/501    05/04/2012    Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/515    18/04/2012    926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/534    24/04/2012    1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/543    20/04/2012    222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/598    16/05/2012    Güvenlik Tazminatı Ödenmesine Dair Kanun Teklifi
2/603    16/05/2012    Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/616    16/05/2012    Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/617    16/05/2012    Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/628    16/05/2012    Uzman Jandarma Kanunu ve Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/706    19/06/2012    2/3/1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/707    19/06/2012    1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/719    21/06/2012    5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/732    26/06/2012    Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/738    30/06/2012    Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/762    03/07/2012    Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/775    16/07/2012    Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/855    12/09/2012    27.07.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/858    13/09/2012    Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/875    20/09/2012    Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/893    04/10/2012    4447 Sayılı Kanun Teklifi
2/912    10/10/2012    Askerlik Kanununa Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/957    01/11/2012    İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/981    12/11/2012    Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/982    06/11/2012    Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/984    08/11/2012    Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/986    08/11/2012    Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/988    13/11/2012    İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/990    08/11/2012    24.02.1968 Tarih ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1032    30/11/2012    Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1048    06/12/2012    257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1113    28/12/2012    Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1123    28/12/2012    926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1124    31/12/2012    Askerlik Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1128    03/01/2013    Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1130    03/01/2013    Askerlik Görevinin İfası Sırasında Yaşamını Yitirenlerin Ailelerinin Korunması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1199    28/01/2013    Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1238    08/02/2013    2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1239    08/02/2013    1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1240    08/02/2013    3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1241    08/02/2013    Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1247    08/02/2013    İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1251    13/02/2013    Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1275    19/02/2013    24/02/1968 Tarih Ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1276    08/02/2013    5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1283    19/02/2013    İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1295    21/02/2013    6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1312    28/02/2013    Çanakkale Savaşlarına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi
2/1374    21/03/2013    Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1393    21/03/2013    1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kuruluş Kanunu Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1410    25/03/2013    2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1440    09/04/2013    Şehit ve Gaziler ile Yakınları Hakkında Kanun Teklifi
2/1444    12/04/2013    Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu ve Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1459    11/04/2013    Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1463    15/04/2013    Geçici ve Gönüllü Köy Koruculuğunun Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1494    23/04/2013    Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1530    08/05/2013    İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1566    21/05/2013    1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1597    31/05/2013    1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kuruluş Kanunu 20. Maddede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1620    11/06/2013    2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1683    27/06/2013    6353 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1693    03/07/2013    27.07.1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113'üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1724    12/07/2013    211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda, 1111 Sayılı Askerlik Kanununda ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1763    09/09/2013    Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1767    20/09/2013    Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1773    30/09/2013    Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1798    10/10/2013    1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1814    25/10/2013    2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1842    07/11/2013    1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1844    25/10/2013    Darbe Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1903    05/12/2013    Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1964    17/01/2014    15/06/1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2026    12/02/2014    İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2034    18/02/2014    1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2035    18/02/2014    2577 İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2043    18/02/2014    Madalya ve Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2084    19/03/2014    Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2085    19/03/2014    Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2086    19/03/2014    Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2087    19/03/2014    2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2088    19/03/2014    Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2089    19/03/2014    926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2100    08/04/2014    5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2210    05/06/2014    5510 Sayılı Kanunun 32. Maddenin A Bendinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2247    16/06/2014    3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2276    24/06/2014    Türk Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2285    03/07/2014    Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2289    04/07/2014    Kumpas Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi
2/2291    08/07/2014    1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2312    14/07/2014    1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2331    22/07/2014    Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2344    05/08/2014    Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2393    22/09/2014    Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2450    05/11/2014    Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2463    12/11/2014    1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2494    17/11/2014    926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2507    25/11/2014    Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2514    03/12/2014    Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2520    01/12/2014    Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2521    01/12/2014    Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2523    02/12/2014    Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2524    02/12/2014    Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2543    05/12/2014    257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 2. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2647    28/01/2015    2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Geçici 4. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2709    12/02/2015    İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2751    25/02/2015    İş Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2752    27/02/2015    Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da lüks taksi dönemi başladı Malatya'da lüks taksi dönemi başladı
Edirnekapı Kız öğrenci yurdunda yangın paniği Edirnekapı Kız öğrenci yurdunda yangın paniği
Zeytinburnu'nda terör korkusu; Hoşgörü kabusa döndü Zeytinburnu'nda terör korkusu; Hoşgörü kabusa...
Taksiciler Reina kurbanlarını saygıyla andı Taksiciler Reina kurbanlarını saygıyla andı
Antalya deprem sarsıldı: Antalya Kaş'ta deprem 4.1 Antalya deprem sarsıldı: Antalya Kaş'ta deprem...
OHAL, 3. kez 3 ay daha uzatıldı OHAL, 3. kez 3 ay daha uzatıldı
Yukarı Çık

Malatya'da lüks taksi dönemi başladı
Hükümetin ticari araçların yenilenmesinde vergi teşvikine ilişkin getirdiği ÖTV muafiyeti sonrası uygulama...

Haberi Oku