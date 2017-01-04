TBMM'de 'Haçlı motifli korkuluk demiri' duyarlılığı: Bu hassasiyeti başka konularda da bekliyoruz

VEKİLLERİMİZDEN BU KONULARA DA AYNI HASSASİYETİ BEKLİYORUZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sızan Haçlı keferelerinin kılıç motifleri, hassas vekillerimiz tarafından nihayet farkedildi. Yarım asırlık skandalı biraz geç te olsa farkaden vekillerimiz, milletin meclisinin böğrüne hançer gibi saplanan haçlı kılıçlarını temizlerken, TBMM'nin koridorlarında diğer dinlere ait sembol arayışları başladı.Hayat pahalılığı, terör, memur maaşları, emeklilerin sorunları, taşeron işçiler, iş güvenliği, bankaların uyguladığı keyfi ücrendirme, tüketicilerin yıllardır büyük şirketlere mahkum edilmesi, bürokraside yaşanan keyfilik ve daha neler neler neler. Bu konular her dönemde kulağını tıkayan vekillerimiz, kulislerde bulunan korkuluklarda yer alan demir parmaklıkların haçlı ordusunun kullandığı kılıçlara benzediğini farketmesi vatandaşlar arasında büyük sevince neden oldu.Haçlı keferelerinin TBMM'nin kulislerinde yer alan korkulukların demir parmaklığına kadar sızmasının önüne geçilmesinden çok mutlu olduğunu belirten vatandaşlar "Bu duyarlılığı artık kamu çalışanlarının beklediği zamlarda, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, vatandaşı ve tabi milyonlarca öğrenciyi sabahın köründe yollara düşüren saat saçmalığı gibi konular ve yıllardır görüşülmesi beklenen aşağıdaki yasalar:1/123 25/10/2949, 3202 ve 7471 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname1/134 11/08/2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13 üncü Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname1/201 02/09/926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3563 Sayılı Harp Akademileri Kanunu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu, 1468 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay Nasbedilenlere Giyecek ve Teçhizat Verilmesi Hakkında Kanun, 4608 Sayılı Muvazzaf Subay ve Askeri Memurlara Verilecek Elbise ve Teçhizat Hakkında Kanun ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname1/229 21/12/27.7.1967 Tarih ve 926 Sayılı 28.2.1982 Tarih ve 2629 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname1/237 01/10/Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.1/242 22/11/Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname1/279 20/07/2011 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname1/298 17/08/2011 Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname1/299 26/08/2011 Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname1/651 29/06/2012 Şehit Yakınları, Gaziler ve Terör Mağdurlarına Tanınan Hakların Düzenlenmesi ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı1/673 22/08/2012 COBRA Topçu Tespit Radarı Müşterek Programının Hizmet Safhasına İlişkin Mutabakat Muhtırasında Yapılan 3 Numaralı Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı1/765 16/04/2013 Silah Kanunu Tasarısı1/964 05/08/2014 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı1/973 05/08/2014 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında Sanayi ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair kanun Tasarısı1/979 02/10/2014 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında Savunma Sanayi Konusunda Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı1/1005 04/12/2014 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı2/27 21/07/2011 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/37 25/07/2011 27.07.1961 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi2/43 23/08/2011 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/45 23/08/2011 Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/50 25/08/2011 Karayolları Trafik Kanunu, Gümrük Kanunu İle Özell Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/60 09/09/2011 Askerlik Kanun ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/61 09/09/2011 Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi2/66 13/09/2011 Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi2/89 23/08/2011 Türkiye Emekli Subaylar Emekli Astsubaylar Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/108 07/10/2011 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/132 02/11/2011 3/11/1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/133 26/10/2011 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/141 02/11/2011 24/2/1968 Tarihli ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/147 26/10/2011 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/173 28/11/2011 21/06/1927 Tarih ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 5. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/205 22/11/2011 21.06.1927 Tarih ve 1111 Sayılı Askerlik Kanunu, 22.05.1930 Tarih ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu ile 26.09.2004 Tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Kimi Maddelerinin Değiştirilmesine ve Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi2/233 27/12/2011 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/264 21/12/2011 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi2/271 03/01/2012 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/285 09/01/2012 Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/295 12/01/2012 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/314 12/01/2012 T.C Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/315 12/01/2012 Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremeyenler Hakkında Kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Harp Okulları Kanunu ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/346 25/01/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/393 27/02/2012 Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/408 22/02/2012 Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi2/421 07/03/2012 İç Güvenlik Hizmetleri Komisyonu Kanun Teklifi2/444 15/03/2012 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/454 13/03/2012 27.07.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi2/458 19/03/2012 Şehit Yakınları ile Gazilerin Toplumsal ve Ekonomik Durumlarının İyileştirilmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/464 22/03/2012 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi2/466 28/03/2012 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/471 28/03/2012 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu İle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/501 05/04/2012 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/515 18/04/2012 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/534 24/04/2012 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/543 20/04/2012 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/598 16/05/2012 Güvenlik Tazminatı Ödenmesine Dair Kanun Teklifi2/603 16/05/2012 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/616 16/05/2012 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/617 16/05/2012 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/628 16/05/2012 Uzman Jandarma Kanunu ve Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/706 19/06/2012 2/3/1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/707 19/06/2012 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/719 21/06/2012 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/732 26/06/2012 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/738 30/06/2012 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/762 03/07/2012 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/775 16/07/2012 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/855 12/09/2012 27.07.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/858 13/09/2012 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/875 20/09/2012 Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/893 04/10/2012 4447 Sayılı Kanun Teklifi2/912 10/10/2012 Askerlik Kanununa Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi2/957 01/11/2012 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/981 12/11/2012 Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi2/982 06/11/2012 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/984 08/11/2012 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/986 08/11/2012 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/988 13/11/2012 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi2/990 08/11/2012 24.02.1968 Tarih ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1032 30/11/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1048 06/12/2012 257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1113 28/12/2012 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1123 28/12/2012 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1124 31/12/2012 Askerlik Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi2/1128 03/01/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi2/1130 03/01/2013 Askerlik Görevinin İfası Sırasında Yaşamını Yitirenlerin Ailelerinin Korunması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/1199 28/01/2013 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/1238 08/02/2013 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1239 08/02/2013 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1240 08/02/2013 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1241 08/02/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/1247 08/02/2013 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/1251 13/02/2013 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1275 19/02/2013 24/02/1968 Tarih Ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1276 08/02/2013 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1283 19/02/2013 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1295 21/02/2013 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1312 28/02/2013 Çanakkale Savaşlarına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi2/1374 21/03/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/1393 21/03/2013 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kuruluş Kanunu Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1410 25/03/2013 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1440 09/04/2013 Şehit ve Gaziler ile Yakınları Hakkında Kanun Teklifi2/1444 12/04/2013 Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu ve Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1459 11/04/2013 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1463 15/04/2013 Geçici ve Gönüllü Köy Koruculuğunun Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi2/1494 23/04/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/1530 08/05/2013 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1566 21/05/2013 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/1597 31/05/2013 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kuruluş Kanunu 20. Maddede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi2/1620 11/06/2013 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1683 27/06/2013 6353 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/1693 03/07/2013 27.07.1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113'üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/1724 12/07/2013 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda, 1111 Sayılı Askerlik Kanununda ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/1763 09/09/2013 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1767 20/09/2013 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/1773 30/09/2013 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1798 10/10/2013 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1814 25/10/2013 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi2/1842 07/11/2013 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1844 25/10/2013 Darbe Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi2/1903 05/12/2013 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/1964 17/01/2014 15/06/1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/2026 12/02/2014 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/2034 18/02/2014 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/2035 18/02/2014 2577 İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/2043 18/02/2014 Madalya ve Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/2084 19/03/2014 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/2085 19/03/2014 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/2086 19/03/2014 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/2087 19/03/2014 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/2088 19/03/2014 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/2089 19/03/2014 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/2100 08/04/2014 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi2/2210 05/06/2014 5510 Sayılı Kanunun 32. Maddenin A Bendinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/2247 16/06/2014 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/2276 24/06/2014 Türk Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/2285 03/07/2014 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi2/2289 04/07/2014 Kumpas Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi2/2291 08/07/2014 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/2312 14/07/2014 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/2331 22/07/2014 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/2344 05/08/2014 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/2393 22/09/2014 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/2450 05/11/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/2463 12/11/2014 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi2/2494 17/11/2014 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/2507 25/11/2014 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/2514 03/12/2014 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/2520 01/12/2014 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/2521 01/12/2014 Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/2523 02/12/2014 Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/2524 02/12/2014 Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/2543 05/12/2014 257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 2. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi2/2647 28/01/2015 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Geçici 4. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/2709 12/02/2015 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi2/2751 25/02/2015 İş Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2/2752 27/02/2015 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi