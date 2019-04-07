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Tecavüzcü Profesör için sosyal medya kampanyası saldırganı tutuklattı

Türkiye'yi ayağa kaldıran tecavüz ve şiddet iddiası sosyal medyada büyük bir kampanyaya dönüştü. Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak destek verdiği kampanyada Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Prof.Dr. Hasan Bilgili için verilen hukuk sürecine destek istendi.

Tecavüzcü Profesör için sosyal medya kampanyası saldırganı tutuklattı

Türkiye'yi ayağa kaldıran tecavüz ve şiddet iddiası sosyal medyada büyük bir kampanyaya dönüştü. Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak destek verdiği kampanyada Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Prof.Dr. Hasan Bilgili için verilen hukuk sürecine destek istendi.

07 Nisan 2019 Pazar 13:59
Tecavüzcü Profesör için sosyal medya kampanyası saldırganı tutuklattı

Sosyal medyada tecavüzcü Prof. kampanyası saldırganı tutuklattı.

Ankara'da özel bir klinikte, bir profesörün genç bir hekime tecavüzü Türkiye'nin gündemine oturdu. Twitter’da #TecavüzcüProfesör açılan başlık trend topic oldu. Bu başlık altında Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’yle ilgili çok sayıda taciz iddiası gündeme getirildi. Tecavüzcü öğretim üyesinin daha önce de adının bir taciz iddiasına karıştığı, ancak olayın üstünün örtbas edildiği bildiriliyor. Bu arada sosyal medayada açılan konu başlığı altında Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’yle ilgili çok sayıda taciz iddiası gündeme getirildi. 

3 Nisan’ı 4 Nisan’a bağlayan gece Ankara'da yaşanan korkunç olayı dün habertürk okurlarına duyurdu. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Hasan Bilgili, akşam saatlerinde kendisine ait özel kliniğe gitti. Bu sırada klinikte 23 yaşındaki veteriner hekim Ç.B. nöbetçi hekim olarak bulunuyordu.


Genç hekime saldırarak tecavüz eden profesörün daha önce de taciz olayları ile gündeme geldiği ancak olayın üzerinin örtüldüğü öne sürüldü. Profesör H.B. Ankara Üniversitesi yönetimince açığa alınırken, haber Twitter’da #TecavüzcüProfesör trend topic oldu.


İddiaya göre, Ç.B.’den kendisine yemek hazırlamasını isteyen Profesör H.B. daha sonra mutfağa gelip alkol almayı önerdi. Veteriner Ç.B. bunu reddedince, profesör tarafından fiziksel tacize uğramaya ve ardından da darp edilmeye başladı.

KAFASINI YERE VURDU

Genç kadının tepki göstermesi üzerine gözü dönen H.B., genç kadını darp etmeye devam edip, Ç. B.'ye zorla alkol içirmeye çalıştı. Kaçmaya çalışan genç kadını saçından yakalayarak, kafasını yere vurdu. H.B. darbelerin etkisi ile kendisinden geçen genç kadına birden fazla kez tecavüz etti. Genç kadın gece saatlerinde gözünü farklı bir odada açtı. Başında ise H.B.’nin ortağı S.D. vardı. S.D. ise genç kadını şikayetçi olmaması konusunda uyardı. Kızını merak edip arayan anneye ise “hasta müdahalesinde, size dönecek” denildi.

TECAVÜZCÜ PROFESÖRE DESTEK OLMUŞLAR

S.D. daha sonra “Ben bir şey yapmadım, bilgin olsun” diyerek genç kadını hastaneye götürme teklifinde bulundu. Genç kadın, profesörün aracı ile ve yine onun bir arkadaşı olan jinekologun kliniğine götürüldü. İddiaya göre, genç kadını muayene eden ve bazı ilaçlar veren jinekolog da genç kadını şikayetten vazgeçirmeye çalıştı.

RAPOR ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra evine giden genç kadın, durumu annesine anlattı. Anne-kız önce hastaneye gidip darp ve tecavüz raporu aldı. Ardından da polise giderek, profesör H.B. ve S.D.’den şikayetçi oldular.

“BANA KOMPLO KURULDU” SAVUNMASI

Gözaltına alınan profesör kendini “bana komplu kuruldu, birlikte olmadım” diyerek savundu. Ancak genç kadının aldığı raporlar bu beyanı çürüttü. İfadesine başvurulan jinekologun “H.B, beni arayıp ‘genç kız arkadaşımla fazla içki içtik, gece ne oldu hatırlamıyorum, biraz rahatsız’ sana getiriyorum” beyanı da profesör H.B.’yi ele verdi.

TUTUKLANDI

Şüpheli profesör tutuklanma istemiyle Nöbetçi Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim Sezer Söylemez, şüpheli profesörünün “nitelikli cinsel saldırı” suçundan tutuklanmasına karar verildi. Profesör tutuklanarak, cezaevine konuldu.


VETERİNER HEKİMLER ODASINDAN AÇIKLAMA

Ankara Veteriner Hekimler Odası bir açıklama yaparak "Bu insanın Veteriner Hekim olarak anılmasını kabul edemiyoruz" denildi.

Ankara Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Önceki gün Çayyolu’nda özel bir klinikte yaşanan vahim olay tüm Veteriner Hekimlik camiasını derinden üzmüştür. Ankara Üniversitesi Öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. H.B.’nin genç meslektaşımız C.B ye karşı gerçekleştirdiği darp ve cinsel saldırılar utanç verici bir durumdur.

Olayı şiddetle kınıyoruz. Oda yönetimi olarak yasalar çerçevesinde gerekli tüm soruşturma ve tahkikatları başlattık. Yaşanılan olayları değerlendirdiğimizde soruşturma sonucunda Prof. DR. H.B.’nin meslekten men edilebileceğini ön görmekteyiz. Ayrıca bu insanın Veteriner Hekim olarak anılmasını kabul edemiyoruz.

Geçmişte bu tür olaylara karıştığı bilinen akademisyen hakkında Ankara Üniversitesi yönetiminin neden bugünkü tepkileri vermediğini de manidar buluyoruz. Saldırıya uğrayan meslektaşımız C.B'nin yanındayız. Kendisine her türlü hukuki desteği, manevi desteği sağlamaktayız. Sürecin takipçisiyiz."

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Son Güncelleme: 07.04.2019 14:10
Anahtar Kelimeler:
#TecavüzcüProfesör
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Doruk Ersöz 2019-04-07 15:22:38

Darısı diğer sapık hoca müsveddelerinin başına.Benimle birlikte olmazsan tezini okumam diye tehdit edenler ellerini kollarını sallayarak utanmadan hala görevdeler.Tencere dibin kara seninki benden kara diyip birbirlerinin üstünü örten faturayı zavallı kız öğrenci ve asistanlara çıkaran şerefsizler dolu...

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