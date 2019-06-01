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Tek teker üstünde gitmenin cezası 235 TL

Tek teker üstünde motosiklet kullanan, vatandaşların hayatını tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada marifetmiş gibi övünerek yayınlayan maganda bu kez yakalandı.

Tek teker üstünde gitmenin cezası 235 TL

Tek teker üstünde motosiklet kullanan, vatandaşların hayatını tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada marifetmiş gibi övünerek yayınlayan maganda bu kez yakalandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:57
Tek teker üstünde gitmenin cezası 235 TL

Tek teker üstünde gitmenin cezası 235 TL


Tek teker üstünde motor kullanarak İstanbul trafiğinde binlerce sürücünün yollarda hayatını tehlikeye atan maganda bu kez yakalandı, kesilen cezanın miktarı ise sadece 235 TL.. Üstelik bu görüntüleri büyük bir marifetmiş gibi sosyal medya hesaplarından yayınlayan magandalara verilen cezayı az bulan vatandaşlar sayıları hızla artan bu tür duyarsız sürücülere kalıcı ve etkili cezaların verilmesini istiyor. Komik bir ceza ile polisin elinden kurtulan sürücüyle ilgili haberin detayları ise şöyle; 

POLİSE YAKALANDI AMA 


İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletiyle tek tekerlek üzerinde giderek trafikte terör estiren ve bu akılalmaz görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlayan maganda, bu kez yakalandı. Başakşehir’de tek teker üzerinde gidince polis ekiplerine yakalandı. Şaşkınlık yaşayan motosikletli gence 235 lira idari para cezası kesildi..

İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletiyle tek tekerlek üzerinde giderek trafikte terör estiren maganda, yine trafikte tehlike saçarken polislere yakalandı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giderek terör estiren maganda Faik F.T., trafikteki onlarca aracın arasından tek teker üzerindeki üzerindeki tehlikeli şovunu defalarca yaptı. Metrelerce giden maganda, hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Araçların arasından tek teker geçen hatta sollama yapan maganda, o anları kimi zaman kask kimi zamanda arkadaşlarına kaydettirip sosyal medyada yayınladı.

VATANDAŞLAR CEZAYI AZ BULUYOR

Motosikletli maganda son tehlikeli şovunda yakayı ele verdi. Başakşehir'de akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte yola çıkan ve yine aynı şekilde trafikte yapılmaması gereken hareketleri yapan genç, daha sonra semtteki bir kavşaktan dönerek caddeye dönüş yaptı. O sırada sürekli yaptığı tek tekerlek üzerinde gitmeye başlayan genç, bu sefer cadde üzerinde uygulama yapan polis ekiplerine yakalandı. Polise yakalandığı anı kaydeden genç, şaşkınlık yaşadı. Durdurulan motosikletli gence ekiplerce "sinyalsiz şerit değiştirmek" suçundan 235 lira idari para cezası kesildi. Cezayı yetersiz bulan vatandaşlar, motosikletle magandalara da drift magandaları gibi daha caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini savundu.
 

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MagandaTek Teker üstünde MotorSosyal MedyaBaşakşehir
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