Temiz enerji yalanıyla milleti kanser ettiler



Türkiye enerji açığına çare ararken vatandaşının sağlığını hiçe sayan yatırımlara göz yumuyor. Doğalgaz çevrim santralleri birer birer kapatılırken, kömüre dayalı elektrik santralleri ise nedense en verimli tarım alanları ile doğal güzellikleriyle ünlü ormanların tam ortasına inşaa ediliyor. Bazıları ise 'Temiz enerji' vaadiyle kurulurken vatandaşı astım ve kanser gibi ölümcül hastalıkların pençesine düşürüyor. Kayseri Bağpınar'da bir enerji çevrim santrali yüzünden önce çevredeki ağaçlar kurudu, sonra civar köylerde astım ve kanser vakıaları arttı. Üstelik vatandaşlar ağır koku yüzünden maske ile dolaşmaya başladı.

Kayseri'de, kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Bağpınar Mahallesi'nin sakinleri, biyokütle enerji santralinden yükselen dumanlar nedeniyle maske takarak, günlük yaşamını sürdürüyor. Muhtar Ömer Nalbant, "1 yıldır fabrikanın dumanı nedeniyle mahallemde kanser ve astım hastalığı baş gösterdi" dedi. Kayseri Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, şikâyet edilen santralde inceleme yaptı...



Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesine bağlı Bağpınar Mahallesi'nde, 30 yıl önce kurulan mobilya fabrikası, firma tarafından geçen yıl biyokütle enerji santraline çevrildi. Otomobil ve uçakların kullanım süresi dolan lastiklerinin yakılarak, elektriğin üretildiği santrelden yükselen dumanlar nedeniyle mahalleli, zor günler geçirdiğini söylüyor. Mahalle sakinleri, dumandan etkilenmemek için maske takarak, dolaştıklarını belirtiyor.

"KANSER VE ASTIM BAŞ GÖSTERDİ"

Bağpınar Mahallesi'nin muhtarı Ömer Nalbant, biyokütle enerji santralinin daha önce mobilya fabrikası olduğunu dile getirerek, "Kimse bu durumundan şikâyetçi değildi; ama araç ve uçak lastiklerinin yakıldığı bu fabrika, mahalleme zarar veriyor. Son 1 yıldır fabrikanın ortaya çıkardığı duman nedeniyle mahallemde kanser ve astım hastalığı baş gösterdi. Yetkililerden yardım istediğimde, işletmenin geçici ruhsatı olduğunu, fabrikayı takip ettiklerini söylediler" dedi.

HAYVANLARI OTLATMAYA ÇIKARAMIYORLAR

Mahalle sakinlerinden İsmail Karabudak (32), hayvancılıkla geçimini sağladığını belirterek, "Buraya 30 yıl önce açılan fabrika şimdi geri dönüşüm fabrikası olarak kullanılıyor. Lastik yakarak elektrik ürettiklerini söylemektedir. Çıkan zehirli duman ve gazdan köyümüzde maskeli olarak yaşıyoruz. Şu an çevre katliamı yaşanmaktadır. Fabrikadan çıkan duman ağaçların kurumasına neden oldu. Hayvanlarımızı dışarıda otlatamıyoruz" diye konuştu.

ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME YAPTI

Fabrika yetkilileri ise dumanın insan sağlığına zarar vermediğini ve filtreleme sisteminin olduğunu söyledi. Öte yandan Kayseri Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, şikâyet edilen santralde inceleme yaptı.

