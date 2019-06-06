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Terk edilen köpeğe tepkiler gün boyu sürdü

Sosyal Medya'da paylaşılan eşyalarıyla birlikte sokağa atılmış köpek görüntüsü binlerce kez paylaşıldı. Köpeği sokağa atan sahibine tepki gösteren vatandaşların girişimi sonucu yeni bir ev bulundu...

Terk edilen köpeğe tepkiler gün boyu sürdü

Sosyal Medya'da paylaşılan eşyalarıyla birlikte sokağa atılmış köpek görüntüsü binlerce kez paylaşıldı. Köpeği sokağa atan sahibine tepki gösteren vatandaşların girişimi sonucu yeni bir ev bulundu...

06 Haziran 2019 Perşembe 17:47
Terk edilen köpeğe tepkiler gün boyu sürdü

Terk edilen köpeğe tepkiler gün boyu sürdü


İstanbul'da dün önce sosyetenin ünlü semti Nişantaşı, ardından ise Cihangir'de sahibi tarafından terk edildiği iddia edilen köpek için yürütülen kampanya kısa sürede sonuç verdi. Köpeğe yeni bir ev bulunurken, sokağa bırakan kişiye tepkiler gece boyunca sürdü. Terk edilen köpek için oluşturulan mesaj zincirinde yüzlerce mesaj paylaşıldı..

HEVESLERİ GEÇİNCE TERK EDİYORLAR

Nişantaşı'nda bir köpeğin eşyalarıyla birlikte sokağa terk edilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Nişantaşı'nda dün çekilen ve 2. Sayfa'nın resmi Instagram hesabından da paylaşılan bir fotoğraf, hayvanlara verilen değerin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Instagram'da ise köpeğin Nişattaşı'nda değil Beyoğlu Cinangir'de çekildiği bildirildi.

Sokak ortasında bir kapı önünde eşyalarıyla birlikte terk edilen köpeğin durumunu gören vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Sahibi tarafından terk edilen köpeğin ise eşyalarının başında şaşkın gözlerle oturuşu, görenleri duygulandırdı. Sosyal medyada 'çocuğunuz hevesini aldı, evde verecek mamanız kalmadı, aşı için cimriliğiniz tuttu, yaz tatilinde yanınıza alıp dağlara terk etmediğiniz için o köpek yine de şanslı' yorumunu yaptılar.
 

Anahtar Kelimeler:
Terk Edilen KöpekCihangirNişantaşı
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