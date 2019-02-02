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Termal su arayan ekip 715 metrede petrol buldu

Türkiye denizlerde ve karada geniş bir alanda petrol bulmak için sondaj kuyuları açarken, Siirt'te termal su için kazılan kuyudan petrol çıktı.

Termal su arayan ekip 715 metrede petrol buldu

Türkiye denizlerde ve karada geniş bir alanda petrol bulmak için sondaj kuyuları açarken, Siirt'te termal su için kazılan kuyudan petrol çıktı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:50
Termal su arayan ekip 715 metrede petrol buldu

Termal su arayan ekip 715 metrede petrol buldu


Siirt Özel İdare Müdürlüğü tarafından kent merkezine 10 kilometre mesafede termal su arama çalışmaları sırasında petrole rastlandı. 2 yıldır sondajla termal su arayan ekipler 715 metre derinlikte petrole rastladı. Çıkarılan petrol ölçeğinin yapılması için TPAO'ya gönderildi

Ilısu Barajı'nda su altında kalacak olan Siirt’teki Billoris Kaplıcası'nın yeni yerleşim alanına taşınması için İl Özel İdaresi tarafından çalışmalar sürüyor.

Kaplıcanın bulunduğu alanda termal suyun temin edilmesi için Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde 2 yıla aşkın süredir sondaj çalışması sürüyor. Önceki gün yapılan çalışmalar sırasında ekipler, petrol bulgusuna rastladı. Bunun üzerine ekipler, çalışmalara ara verdi.

715 METREDE RASTLANDI

Siirt İl Özel İdare Müdürü Hifzullah Canpolat, “Tarihi Billoris kaplıcamız suyun altında kalacağından, bizler bu kaplıcayı daha modern bir yere taşıyoruz. Kaplıca suyunu bulmak için müdürlüğümüz bünyesinde özel bir sondaj firmasına verildi ve bu firma sıcak su araması yapmaya başladı. Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nin arka kısmında çalışan ekipler sıcak su ararken, 715 metrede petrol bulduğunu bizlere bildirdi. Bulunan petrolü ölçeğinin yapılması için biz de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na gönderdik. Orada çıkacak sonuca göre petrol arama çalışmalarına karar verilecek" dedi.
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