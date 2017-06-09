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09 Haziran 2017 Cuma 07:40

Teröristler, Çukurca'da helikopter vurdu

Çukurca Güven Dağı eteklerinde inişe geçen skorsky tipi helikoptere PKK'lı teröristlerce roketatarla saldırı yapıldı. Saldırı'da helikopter kırıma uğradı, 9 asker yara almadı

Teröristler, Çukurca'da helikopter vurdu
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Teröristler, Çukurca'da helikopteri hedef aldı


PKK'lı terörisdtler Çukurca'da askeri bir helikoptere roketle saldırdı. Saldırı sırasında hasar alan helikopter Güven Dağı'na zorunlu iniş yaptı. Uçuş sırasında helikopterde bulunan 9 asker yara almadı. Saldırı sırasında hangi ülkeye ait mühimmat kullanıldığı açıklanmdı.


Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde terör örgütü PKK'lılar inişe yaklaştığı sırada skorsky tipi helikoptere roketatarla saldırdı. Habertürk haber merkezinden Mehmet Kayahan'ın haberine göre yaralananın olmadığı saldırıda, helikopterde maddi hasar oluştu. Hakkari'nin Çukurca İlçesi Güvendağı Dağı operasyon bölgesine askeri personel taşıyan skorsky tipi helikoptere saat 21.00 sıralarında inişe yaklaştığı Kovan Tepe'de PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, maddi hasar oluşan helikopter vadiye mecburi iniş yaptı.

HASAR GÖREN HELİKOPTER MECBURİ İNİŞ YAPTI


Üçü mürettebat 9 asker gönderilen başka bir helikopterle alınıp operasyon bölgesine sevkedildi. Helikopterin zorunlu iniş yaptığı vadiye havacılık ve kaza kırım ekibi gönderildi. Helikopterin zorunlu iniş yaptığı olayla ilgili Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 21.00 sularında Çukurca Güven Dağı uçuşunu yapan Skorsky helikopterine Güven Dağı'na inişe yaklaştığı sırada Kovan Tepe'den teröristler tarafından roket atılması sonucu, hasar gören helikopter kuzeyde bulunan vadiye mecburi iniş yapmıştır. Personelin tamamı başka bir helikopterle tahliye edilirken, kırıma uğrayan helikopteri emniyete almak için timler bölgeye sevk edildi" denildi.
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