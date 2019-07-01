TIR sürücüsü uyudu, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti

İstanbul'dan İzmir'e yük götüren TIR sürücüsü iddiaya göre direksiyon başında uyuya kaldı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara gürültey çarpan araç 5 kişiyi hastanelik etti.



Osmangazi'de kırmızı ışıkta bekleyen araçlara büyük bir gürültüyle çarpan TIR sürücüsünün neden olduğu kazada araçlar hasar gördü. Bursa'da sürücüsünün direksiyon başında uyukladığı iddia edilen TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan İzmir'e yük taşıyan Necati Yaman yönetimindeki 35 HEJ 33 plakalı TIR, Bursa yakınlarında kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yaklaşık 17 metre savrulurken, sürücüler Sungur Ö., Serdar A. ve Vahip Ş. ile birlikte araçlarda bulunan Besim A. ve Ayhan E. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Direksiyon başında uyukladığı iddia edilen TIR sürücüsü Necati Y., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yola savrulan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın arından trafik normale döndü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.