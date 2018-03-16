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Titan'ın Türkiye'deki mucidi isyan etti: Benim suçum neydi?

Türkiye'de saadet zinciri tipi yapılanmanın öncülerinden Titan'ın kurucusu Kenan Şeranoğlu, Çiftlik Bank dolandırıcılık olayını duyunca şoke olduğunu söyledi.

Titan'ın Türkiye'deki mucidi isyan etti: Benim suçum neydi?

Türkiye'de saadet zinciri tipi yapılanmanın öncülerinden Titan'ın kurucusu Kenan Şeranoğlu, Çiftlik Bank dolandırıcılık olayını duyunca şoke olduğunu söyledi.

16 Mart 2018 Cuma 15:00
Titan'ın Türkiye'deki mucidi isyan etti: Benim suçum neydi?

Titan'ın Türkiye'deki mucidi isyan etti: Benim suçum neydi?



Türkiye'yi ayağa kaldıran Çiftlik Bank dolandırıcılık olayında Türkiye genelinde operasyonlar sürerken, sistemin kurucusu Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçtığı kesinleşti. Bugün İzmir'de Yeni Asır Gazetesi'ne konuşan Türkiye'nin ilk saaded zinciri oluşumlarından Titan'ın kurucusu Kenan Şeranoğlu ise "Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım" diyerek dert yandı. Öte yandan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank sorunları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Tüfenkci, "Çiftlik Bank gibi 11 oluşum daha tespit ettik, vatandaşların uyanık olması lazım" diyerek vatandaşları uyardı. İşte Çiftlik Bank olayı hakkında son gelişmeler...


6 İLDE 19 ADRESE BASKIN
 

Sakarya merkezli Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 6 ilde 19 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda yeni gözaltıların olduğu bildirildi

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, güvenlik güçlerince İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Malatya'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, ekiplerce 19 farklı adreste arama yapılırken, yeni gözaltına alınanların olduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

ŞERANOĞLU: VALLAHİ ÇILDIRCAĞIM

Titan Saadet Zinciri ile 16 bin kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 10 yıl yatan Kenan Şeranoğlu, Çiftlik Bank dolandırıcılığı ile ilgili konuştu. Şeranoğlu, "Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım ya" dedi


Kenan Şeranoğlu, yüksek kar getirisi vaadiyle 80 bine yakın kişiden 511 milyon lira para toplayıp sırra kadem basan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için, "Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım ya" yorumunu yaptı.  Nedenini bilmeden dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis yattığını belirten Şeranoğlu, "Bu insanlar tokatlıyor, dolandırıyor, kandırıyor ve hepsi krallar gibi kaçıp gidiyor. Çok enterasan, çok acı bir şey. Ben böyle üç kağıtları bilmiyordum. Bugün öğrendim ki, böyle üç kağıt yapmak lazımmış Türkiye'de. Allah aşkına insanlar dikkatli olsunlar, böyle şeylere kanmasınlar" dedi.

KİMSENİN SUYUNU İÇMEDİM

Yeni Asır Gazetesi'nden Metin Burmalı'ya konuşan Kenan Şeranoğlu, "Ben günah keçisi olarak kesildim. Hiç kimsenin 1 gram suyunu içmedim. Ben hayatımda hiç kimseyi dolandırmadım ama nedenini bile bilmeden 10 sene hapis yattım. 12 yıl Almanya'da yaptım ben bu işi. Geldim, Türkiye'ye dolandırıcı oldum. İnsanın aklı ermiyor. Birisi çıksın desin, benim Titan'dan 1000 mark alacağım vardı, bana 999 mark, 9 kuruş eksik aldım desin, 10 yıl daha yatarım. Bu kadar büyük konuşuyorum. Beni durup dururken hapse atmasalardı, Titan 120 yıl giderdi" dedi.


BAKAN UYARDI: 11 OLUŞUM DAHA VAR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Başkent muhabirleriyle gerçekleştirdiği Hatay ziyaretinin ardından dönüş öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Yüksek kar ortaklığı vaadiyle çiftçilerden hayvan satın alan ve binlerce kişinin 500 milyon lira dolandırıldığı öne sürülen Çiftlik Bank ile ilgili de Bakan Tüfenkci, bakanlığa gelen tüketici şikayetleri kapsamında gerekli incelemeyi yaptıklarının altını çizdi. Tüfenkci, "Yatırılan ücretin yüzde 35'i kar vaadi olarak sunuluyor. Bu sistem içerisinde elde edilen kazançlara da bakıldığında bunun sürdürülebilir olması mümkün değildi. Çıkan müfettiş raporu sonucunda savcılığa suç duyurusunda da bulunduk. Geldiğimiz sonuç itibariyle bizim tespit ettiğimiz bunun gibi 11 tane daha girişim var, incelemeler devam ediyor. Bu konuda vatandaşların uyanık olması lazım. Bir alım satım olup olmadığını, vatandaş şikayet etmediği sürece bir inceleme yapılması mümkün değil" dedi.

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