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Tokat Artova'da feci kaza, 2 polis memuru şehit

Tokat'ın Artova ilçesindeki trafik kazasında 2 polis memuru hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 

Tokat Artova'da feci kaza, 2 polis memuru şehit

Tokat'ın Artova ilçesindeki trafik kazasında 2 polis memuru hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 

21 Mayıs 2019 Salı 02:55
Tokat Artova'da feci kaza, 2 polis memuru şehit

Tokat Artova'da feci kaza, 2 polis memuru şehit


Tokat Valisi Ozan Balcı, "Öncelikle başımız sağ olsun. Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iki polis memurumuz istirahat vakitlerinde Tokat'a gelirken otomobilleri TIR ile çarpışıyor. Maalesef ikisi de hakkın rahmetine kavuştu şehit oldular." açıklamasında bulundu

Artova'dan Tokat yönüne giden Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kanber Demir (29) yönetimindeki 19 TU 350 plakalı otomobil, Taşpınar köyü mevkisinde karşı yönden gelen Emin Adıgüzel (35) idaresindeki 19 UP O22 plakalı TIR'la çarpıştı.


Kazada, sürücü Demir ile aynı otomobilde bulunan polis memuru Selahattin Kaplan (27) olay yerinde hayatını kaybetti. Polislerin arkadaşları oldukları öğrenilen iki kadın ise yaralandı. TIR'ın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Tokat Valisi Ozan Balcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Taşpınar köyü mevkisinde, TIR ile polislerin içinde bulunduğu otomobilin çarpıştığını söyledi.

Olay yerine ekiplerin sevk edildiğini belirten Balcı, "Öncelikle başımız sağ olsun. Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polis memurumuz istirahat vakitlerinde Tokat'a gelirken otomobilleri TIR ile çarpışıyor. Maalesef ikisi de hakkın rahmetine kavuştu şehit oldular. Başımız sağ olsun. İki kızımızda yaralı onlar da hastane intikal ettiler. Şu an onlara da tıbbi müdahale yapılıyor." dedi.

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Yeşilyurt İlçe Emniyet MüdürlüğüTokatYeşilyurtArtovaTaşpınar Köyü
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