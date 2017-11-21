Trabzon'da Sahte öğretmen beraat etti

Sahte öğretmen beraat etti

Hakkında sahte diploma ile öğretmenlik yaptığı iddia edilen kadını, mahkeme belgelerin fotokopi olduğu gerekçesiyle delil olamayacağı kararını verdi



Sahte diplomalı öğretmenlere karşı açılan geniş çaplı soruşturma kapsamında hakkında soruşturma açılan R.G.S'nin yargılandığı davadan karar çıktı.

Trabzon'da sahte diplomayla 19 yıl öğretmenlik yaptığı ortaya çıkan R. G.S., 'sahtecilik' ve 'Dolandıcılık' iddiasıyla açılan davada beraat etti.

Mahkeme, sahte diploma olarak yorumlanan belgelerin fotokopi olduğu, fotokiperin ise delil niteliği taşımadığına hükmedildi. R.G.S adlı öğretmen beraat ederken, görevine devam edip edemeyeceği merak konusu oldu.