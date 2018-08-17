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Trabzonspor, Sivas'ı devirdi; 3-1 

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Sivasspor'u konuk etti, 4 golün atıldığı karşılaşmada galip taraf Trabzonspor..

Trabzonspor, Sivas'ı devirdi; 3-1 

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Sivasspor'u konuk etti, 4 golün atıldığı karşılaşmada galip taraf Trabzonspor..

17 Ağustos 2018 Cuma 22:53
Trabzonspor, Sivas'ı devirdi; 3-1 

Trabzonspor, Sivas'ı devirdi; 3-1 

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Sivasspor'u konuk etti, 4 golün atıldığı karşılaşmada galip taraf Trabzonspor..
 


Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Trabzonspor ligin ilk haftasını puansız kapatmış, Demir Grup Sivasspor ise Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başlamıştı. İşte Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçının tüm detayları...

TRABZONSPOR: 3 - DEMİR GRUP SİVASSPOR: 1 (7' Olcay Şahan, 14' Rodallega, 27' Rodallega, 45+4' Douglas) (İlk yarı sona erdi...)

STAT: Medical Park Stadı
SAAT: 21:45
YAYIN: BeIN Sports 1
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu 

TRABZONSPOR: Onur Kıvrak, Majid Hosseini, Zargo Toure, Joao Pereira, Filip Novak, Olcay Şahan, Jose Sosa, Ogenyi Onazi, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hugo Rodallega

YEDEKLER: Esteban, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Semih Karadeniz, Luis Ibanez, Murat Akpınar, Batuhan Artarslan, Abdülkadir Parmak, Juraj Kucka, Burak Yılmaz  

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar, Douglas, Carl Medjani, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Emre Kılınç, Hakan Arslan, Delvin N'Dinga, Sergiy Rybalka, Robinho, Arouna Kone

YEDEKLER: Ali Şaşal Vural, Sergio Rochet, Mattias Bjarsmyr, Paul Papp, David Braz, Erdoğan Yeşilyurt, Aydın Karabulut, İlker Sayan, Cyriac    


İLK İKİ ŞUT GOL OLDU!

Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir'e deplasmanda kaybeden ardından ikinci haftada Sivasspor'u konuk eden Trazbonspor'da Yiğido karşısında maça çok iyi başladı. Bordo-mavililer'in bu sezon kaleye çektiği ilk iki şut (7' Olcay Şahan, 14' Rodallega) golle sonuçlandı.

TRABZONSPOR 90 GÜN SONRA TARAFTARIYLA BULUŞTU

Trabzonspor, Süper Lig'de 90 gün sonra Medical Park Stadı'nda bordo-mavili taraftarlarla buluştu. Geçen sezon 18 Mayıs'ta Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi, bu sezon ilk kez taraftarı önünde bir lig maçına çıktı.

 ÜNAL KARAMAN İLK KEZ

Ünal Karaman, Trabzonspor'un teknik direktörü olarak ligde Medical Park'ta ilk maçına çıktı.
Geçen sezon son haftada Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü olarak Trabzon'da sahaya çıkan Karaman, 90 gün sonra bu kez lig maçında Trabzonspor'un başında yer aldı.

BURAK YILMAZ KADRODA

Trabzonspor'un Slovenya kampı sırasında sakatlanan ve ardından İstanbul'da kasığından ameliyat edilen golcü oyuncusu Burak Yılmaz, maç kadrosunda yer aldı.

Ligin ilk haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz, Demir Grup Sivasspor maçının 21 kişilik kadrosunda kendisine yer buldu.

KARAMAN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligin ilk haftasındaki Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Bordo-mavili çalıştırıcı, stoperde Mustafa Akbaş'ın yerine yeni transfer Hosseini'ye, Ibanez'in yerine Novak'a ve Kucka'nın yerine de Olcay Şahan'a görev verdi.

NWAKAEME TRİBÜNDE

Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vararak Trabzon'a getirdiği Nijeryalı forvet oyuncusu Anthony Nwakaeme de maçı tribünden izledi. Taraftarlar, yeni yıldızlarına büyük ilgi gösterdi.


GÖKHAN KILIÇ UNUTULMADI

Trabzon'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Gökhan Kılıç da bordo mavili taraftarlar tarafından unutulmadı. Bordo mavili taraftarlar, maraton tribününde yaşamını yitiren Kılıç için fotoğrafının yer aldığı bir koreografi hazırladı.

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