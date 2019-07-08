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Trafik magandası silaha sarıldı kurşun yağdırdı

Son günlerde trafikte yaşanan maganda dehşetine bir yenisi Kocaeli Körfez ilçesinde eklendi. Trafikte yol verme tartışması sırasında tabancasına sarılan şahıs kurşun yağdırdı...

Trafik magandası silaha sarıldı kurşun yağdırdı

Son günlerde trafikte yaşanan maganda dehşetine bir yenisi Kocaeli Körfez ilçesinde eklendi. Trafikte yol verme tartışması sırasında tabancasına sarılan şahıs kurşun yağdırdı...

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:10
Trafik magandası silaha sarıldı kurşun yağdırdı

Trafik magandası silaha sarıldı kurşun yağdırdı


Trafikte en küçük nedenle kavga çıkaran magandalar artık silaha sarılıyor. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kimliği belirsiz bir sürücü, yol verme meselesi yüzünden trafikte tartıştığı 21 yaşındaki gence defalarca ateş etti. Yol kenarındaki bir otomobilin arkasına saklanan genç, canını zor kurtardı.


Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Menderes Cadesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Umut Sadun idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken, ters yönde ilerleyen plakası öğrenilemeyen bir aracın kimliği belirsiz sürücüsü ile yol verme sebebi ile tartışmaya başlattı.

Edinilen bilgilere göre Umut Sadun şahsa ters yönde ilerlediğini anlatmaya çalışırken, şahıs bir anda gence küfür etmeye başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında şahıs Sadun’a yumruk attı. Sadun kendini savunmaya çalışırken şahıs bir anda cebindeki tabancayı çıkartarak gence doğrulttu. Sadun panikle koşarak, cadde kenarında park halinde olan bir otomobilin arkasına saklandı. Gencin arkasından ateş eden şahsın tabancasından çıkan kurşunlar ise otomobilin tekerine ve tavanına isabet etti.


SİLAHLI SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar gencin yardımına koşarken, saldırgan aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipleri caddede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Sadun, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ekipler, çevredeki tanıkların da ifadelerinden yola çıkarak, saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili de inceleme başlatıldı.

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