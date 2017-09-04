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Trakya'nın lezzetleri bu festivalde buluşuyor; Süleymanpaşa'da şenlik var

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Trakya Lezzet Festivali 15 16 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Festival süresince Trakya'ya özgü yemekler, içecekler ve tatlılar ziyaretçilere ikram edilecek.

Trakya'nın lezzetleri bu festivalde buluşuyor; Süleymanpaşa'da şenlik var

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Trakya Lezzet Festivali 15 16 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Festival süresince Trakya'ya özgü yemekler, içecekler ve tatlılar ziyaretçilere ikram edilecek.

04 Eylül 2017 Pazartesi 13:46
Trakya'nın lezzetleri bu festivalde buluşuyor; Süleymanpaşa'da şenlik var

Trakya'nın lezzetleri bu festivalde buluşuyor; Süleymanpaşa'da şenlik var

Trakya Lezzet Festivali için geri sayım başladı. Türkiye'nin coğrafi açıdan en geniş kapsamlı Lezzet Şenliği Süleymanpaşa'da 15 Eylül'de başlıyor. Edirne Ciğer Tavası'ndan, Tekirdağ Köftesi'ne, manda yoğurdundan, Kırklareli'nin şerbetlerine pek çok lezzetin birada buluşturulduğu şenlik iki gün sürecek. Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu konudaki hedefi oldukça büyük. Şenliği Yunanistan ve Bulgaristan'ı da dahil etmeyi planlıyor.

Tekirdağ’dan, Edirne’den, Kırklareli’nden, Keşan’dan en lezzetli köfteler Trakya Lezzet Şenliği'nde bir araya geliyor. Trakya bölgesinin yöresel lezzetlerini buluşturan lezzet şenliği 15-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Trakya Lezzet Şenliği bölgenin yöresel lezzetlerini, yiyecek ve içecek çeşitliliğini ziyaretçilerinin yanı sıra ve Türk ve dünya turizm envanterine sunmayı hedefleyen özel bir etkinlik. Bölgenin kültürel zenginliklerinin yanı sıra önemli bir gastronomi destinasyonu olarak vurgulanmasının hedeflendiği şenlik; yiyecek-içecek sektörü temsilcileri, şefler, gazeteciler, mutfak profesyonelleri, akademisyenler, ilgili STKlar ve bürokratları bir arayı getirecek.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Trakya Lezzet Şenliği'nde ileriki yıllarda Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan üreticilerinin bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Trakya Lezzet FestivaliSüleymanpaşaSüleymanpaşa Belediyesi
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