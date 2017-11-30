

TRT World muhabari evinde düşerek can verdi



TRT World'ün Yeni Zelandalı muhabiri Yasmina Ryan, kaldığı evinde düşerek can verdi.



İstanbul Beşiktaş'ta Yeni Zelandalı TRT World muhabiri Yasmina Ryan, arkadaşıyla kaldığı evinde 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Polis gazeteci Ryan'ın düşme nedenini araştırıyor.





Olay, Ortaköy, Dereboyu Caddesi'nde saat 01.44 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gazeteci Yasmina Ryan, akşam saatlerinde evine gitti. Birlikte kaldığı arkadaşıyla bir süre oturan daha sonra Ryan odasına geçti.

Ryan'ın ev arkadaşı duyduğu bir çığlık üzerine uyandı. Odasına baktığında da arkadaşı Ryan'ın 5'inci kattaki dairenin penceresinden düştüğünü fark ederek, polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yasmina Ryan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ryan'ın cansız bedeni polis incelmesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Polis, düşme nedenini araştırırken Ryan'ın ev arkadaşının ifadesine başvurdu. Ryan'ın ev arkadaşının düşme anını görmediğini, sesler üzerine odaya koştuğunu söylediği öğrenildi.

Ryan'ın düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Cadde üzerinde esnaflık yapan Eyüp Ölmez, "Benim yan komşum, devamlı müşterim. Olayın neden olduğunu bilmiyorum ama oradan kendini attığını söylediler. Kuru temizlemeci arkadaş olayı kameralardan görmüş. O kadarını biliyorum. Sırt üstü düştüğü kameralardan görünüyor" diye konuştu.