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22 Haziran 2017 Perşembe 16:58

TSK: 5 zırhlı araç ve 23 personel Katar'a ulaştı

TSK, 23 askerden oluşan ilk Türk birliğinin 5 zırhlı araçla birlikte Katar'a ulaştığını duyurdu.

TSK: 5 zırhlı araç ve 23 personel Katar'a ulaştı
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TSK: 5 zırhlı araç ve 23 personel Katar'a ulaştı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) yaptığı yazılı basın açıklamasında, "Türkiye ile Katar arasında askeri eğitim, işbirliği ve birlik konuşlandırılması kapsamında yapılan hukuki düzenlemeler çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar’da birlik konuşlandırması sürecinin bir parçası olarak, 22 Haziran 2017 günü saat 08.00’de 5 zırhlı araç ve 23 personelin Doha’ya intikali tamamlanmıştır. Bundan sonra da faaliyetler planlandığı şekilde uygulanmaya devam edilecektir" dedi.
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