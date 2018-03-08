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TSK açıkladı: Öldürülen terörist sayısı 3 bini geçti

Terör örgütlerine yönelik Suriye sınırları içerisinde Afrin çevresinde yoğunlaşan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bini geçti. 48. güne giren harekat sırasında birlikler Cinderesi'ne giriş yaptı.

TSK açıkladı: Öldürülen terörist sayısı 3 bini geçti

Terör örgütlerine yönelik Suriye sınırları içerisinde Afrin çevresinde yoğunlaşan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bini geçti. 48. güne giren harekat sırasında birlikler Cinderesi'ne giriş yaptı.

08 Mart 2018 Perşembe 09:53
TSK açıkladı: Öldürülen terörist sayısı 3 bini geçti

TSK açıkladı: Öldürülen terörist sayısı 3 bini geçti


Afrin'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bini geçti. 48. güne giren harekat sırasında birlikler Cinderesi'ne giriş yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 20 Ocak'ta başlattığı Afrin Harekatı'nda 48. güne girildi. TSK'dan yapılan açıklamada, 3055 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. TSK ve ÖSO birlikleri dün güneyden Cinderesi'ne giriş yaptı. Çatışmalar Cinderesi beldesinde yoğunlaştı. Afrin kent merkezine 8 kilometre kaldı


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 48. gün... TSK ve ÖSO birliklerinin ilerleyişi tüm hızıyla sürüyor. Afrin Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi. Raco beldesinde hakimiyet sağlanmasının ardından operasyonlar Cinderes beldesinde yoğunlaşmıştı.  Afrin'in en büyük beldesi olan Cinderesi çepeçevre kuşatıldı. Birlikler dün beldenin güneyinden giriş yaptı

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