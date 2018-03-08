TSK açıkladı: Öldürülen terörist sayısı 3 bini geçti
Afrin'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bini geçti. 48. güne giren harekat sırasında birlikler Cinderesi'ne giriş yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 48. gün... TSK ve ÖSO birliklerinin ilerleyişi tüm hızıyla sürüyor. Afrin Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi. Raco beldesinde hakimiyet sağlanmasının ardından operasyonlar Cinderes beldesinde yoğunlaşmıştı. Afrin'in en büyük beldesi olan Cinderesi çepeçevre kuşatıldı. Birlikler dün beldenin güneyinden giriş yaptı