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25 Nisan 2017 Salı 08:35

TSK ilk kez Sincar'ı hedef aldı; PKK'ya rahat yok

PKK Irak'ın kuzeyinde daha çok Yezidiler'in terk ettiği bölgelerde yoğunlaştırdığı terörist faaliyetler TSK'nın hedefi oldu.

TSK ilk kez Sincar'ı hedef aldı; PKK'ya rahat yok
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TSK ilk kez Sincar'ı hedef aldı; PKK'ya rahat yok

Terör örgütü PKK'nın son dönemde ağır silahlarla yığınak yaptığı Sincar'a ilk kez hava harekatı düzenlediği açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın Sincar Dağı bölgesine ve Suriye'nin kuzeydoğusuna hava harekatı düzenledi. Düzenlenen harekatta PKK terör örgütüne ait hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi


Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine düzenlenen hava harekatında belirlenen terörist hedeflerin tam isabetle vurulduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ve Irak'taki uzantıları tarafından, Suriye ve Irak kuzeyi, ülkemize terörist, silah, mühimmat ve patlayıcı madde aktarılması maksadıyla özellikle son zamanlarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu bölgelerden sızdırılan teröristler ile aktarılan silah ve malzemelerin, hudut karakollarına yönelik taciz ve saldırılarda, son olarak da Diyarbakır'da tünel kazılarak toplu yıkım ve ölümleri amaçlayan bir terör eyleminde kullanıldığı vurgulandı.

Söz konusu bölgelerin birer terör yuvası haline geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölücü terör örgütü tarafından yurt içinde kahraman silah arkadaşlarımızın, güvenlik görevlilerimizin, güvenlik korucularımızın ve vatandaşlarımızın şehit olmasına ve yaralanmasına sebep olan terör eylemlerinin gerçekleştirilmesinde ve desteklenmesinde kullanılan Irak kuzeyi/Sincar Dağı, Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgeleri tam anlamıyla birer terör yuvasına dönüşmüştür.

Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliğine kasteden bu terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız kapsamında 25 Nisan 2017 günü saat 02.00'de, Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine hava harekatı icra edilmiş ve belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vurulmuştur."

TSK ve güvenlik güçlerinin tüm unsurları tarafından, bölücü terör örgütüne karşı gerek ülke sınırları içinde gerekse sınır ötesinde etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatının büyük bir azim ve kararlılıkla yürütüldüğüne değinilen açıklamada, operasyonların bundan sonra da en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
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SincarTSKOperasyon
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hakan 2 saat önce

bu hainler görüldüğü yerde vurulmalı türkiye artık terörsüz savaş korkusu olmadan yaşanılan bir ülke olsun pkk amerikanın rusyanın fransa ingiltere ve almanyanın piyonu aşağılık bir örgüt olduğunu herkes biliyor pkk gibi bebek katillerinin yönettiği örgüte hala devrimci payesi verenleri lanetliyorum

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