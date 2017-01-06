TSK Kandil'de havadan 11 hedefi füzelerle vurdu

PKK'lı teröristlerin Irak'ın Kuzey kesiminde yer alan yapılanmalarına yönelik hava harekatı düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları, Kandil'de 11 ayrı hedefi akşam saatlerinde imha ettiği açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Harekatta, bölgede belirlenen, teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınakların olduğu 11 hedef ateş altına alınarak imha edildi.Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.