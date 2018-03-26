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Tunca Nehri taştı, Edirne'de kırmızı alarm!

Tunca Nehri taştı, günlerdir Trakya'da etkisi olan kar yağmur suları, Balkan ülkelerinde eriyen kar sularıyla birleşince onlarca köyü sel bastı. 

Tunca Nehri taştı, Edirne'de kırmızı alarm!

Tunca Nehri taştı, günlerdir Trakya'da etkisi olan kar yağmur suları, Balkan ülkelerinde eriyen kar sularıyla birleşince onlarca köyü sel bastı. 

26 Mart 2018 Pazartesi 20:54
Tunca Nehri taştı, Edirne'de kırmızı alarm!


Tunca Nehri taştı, Edirne'de kırmızı alarm!


Balkanlarda eriyen kar suları, Edirne'de devam eden yağmur sularıyla birleşti. Tunca Nehri'ninin debisini yükseltti. Son bir haftadır sürekli alarm seviyesi yükselen Tunca Nehri kenarında çok sayıda köyde evler sel suları altında kaldı.

Edirne'de sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı köyleri su bastı. Tunca Nehri'nin taşkın tehdidi altında bulunan Değirmenyeni Köyü'nün korunması için DSİ, sedde çalışması yaptı...
Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyünde birkaç gündür devam eden sağanak nedeniyle köyden geçen derenin yatağından çıkması sonucu, bazı evlere su girdi.

Köyde oturan vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenilir alanlara taşıdı. Edirne Valiliği İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kepçeler ve iş makineleriyle evlere su girmesini önlemek için kumdan setler yaptı.

Köyde oturan Semiha Meriç, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yağışta derenin taştığını ve büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Evin bahçesine suyun girmesi nedeniyle tavuklarının telef olduğunu anlatan Meriç, "Her yerden su geldi, çamur batak içinde kaldık, su içinde kaldık. Her yağmur da böyle oluyor. Tavuklarımız öldü, hayvanlarımız öldü, bu derenin yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.


Tuncay Önal ise köydeki derenin mutlaka temizlenmesi gerektiğini, aksi takdirde sürekli olarak bu sıkıntıların yaşanacağını belirtti. Suların çekildiği bazı evlerin bahçelerinde ise temizlik çalışmaları başlatıldı.

KÖYE SEDDELİ KORUMA

Edirne kente merkezinde yağmur yağışı etkili olarak devam ederken meteoroloji yetkilileri, kentte son bir haftada metrekareye 57 kilogram yağış düştüğünü açıkladı ve taşkınlar konusunda vatandaşları uyandı. Bir haftadır 'kırmızı alarm' verilen Tunca Nehri'nin taşması sonucu Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi sular altında kaldı. Sarayiçin'ndeki Kanuni, Fatih ve Saraçhane köprüleri de trafiğe kapalı bulunuyor.


 

Anahtar Kelimeler:
EdinreTunca Nehri
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