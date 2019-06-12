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Tunceli'de çatışma çıktı, 4 askerimiz ağır yaralı

Terör örgütlerine yönelik operasyonların yoğunlaştığı Tunceli'de akşam saatlerinde yaralanan 4 asker hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de çatışma çıktı, 4 askerimiz ağır yaralı

Terör örgütlerine yönelik operasyonların yoğunlaştığı Tunceli'de akşam saatlerinde yaralanan 4 asker hastaneye kaldırıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 02:50
Tunceli'de çatışma çıktı, 4 askerimiz ağır yaralı

Tunceli'de çatışma çıktı, 4 askerimiz ağır yaralı

Tunceli'de, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker ağır yaralandı. Merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında çıkan çatışma bölgesinden yaralı askerler helikopterle il merkezine getirildi.

Olay Tunceli merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında yaşandı. Güvenlik güçleri, bölgede tespit edilen bir grup teröriste "teslim ol" çağrısı yaptı. Buna karşılık PKK'lılar ateş açınca çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ateş sonucu vurulan 4 asker Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.
Bölgede sıcak temasın gece yarısına kadar sürdüğü bilgisi geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
TUNCELİOperasyonPKKKarşılar Köyü
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