Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
87186
ALTIN
247.501
DOLAR
6.0234
STERLİN
7.5944
EURO
6.7080

Tunceli'de deprem, Nazımiye 4,5 ile sallandı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi akşam saat 22.54'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Tunceli'de deprem, Nazımiye 4,5 ile sallandı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi akşam saat 22.54'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 01:06
Tunceli'de deprem, Nazımiye 4,5 ile sallandı

Tunceli'de deprem, Nazımiye 4,5 ile sallandı



Türkiye bir uçtan diğer uca 4 üstü depremle sallanmaya devam ediyor. Önceki gün Gökova Körfezi 4.7 büyüklüğünde depremle güne başlarken, dün akşam Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Son depremler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Tunceli, Nazımiye ilçesine bağlı Derova yakınları olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi son depremin yer kürenin 8.3 KM derinliğinde oluştuğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki depremin saatini 22.42 ilan ederken sularında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem, 39.2845 enlem ve 39.8671 boylamlarında gerçekleşti. 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.05.29 22:54:46  39.1363   27.5647        5.1      -.-  1.6  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel
2019.05.29 22:42:25  39.2688   39.8918        8.3      -.-  4.5  4.5   DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI)                        İlksel
2019.05.29 21:37:41  36.2733   28.3927       66.9      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.05.29 21:28:19  38.4308   31.8480        8.6      -.-  1.6  -.-   GOLYAKA-ILGIN (KONYA)                             İlksel
2019.05.29 21:08:24  39.0508   26.1152        5.0      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.05.29 20:53:04  39.1203   27.5615        5.9      -.-  1.8  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel
2019.05.29 20:36:39  39.1580   27.5733        5.4      -.-  2.4  -.-   DARKALE-SOMA (MANISA)                             İlksel
2019.05.29 19:19:10  37.1647   27.7368       19.1      -.-  1.8  -.-   KUZYAKA-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2019.05.29 18:54:22  38.8753   43.5803        5.0      -.-  3.0  3.0   SAGLAMTAS-(VAN)                                   REVIZE01   (2019.05.29 18:54:22)
2019.05.29 18:05:27  39.1385   29.0747        6.3      -.-  1.8  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                             İlksel
2019.05.29 16:47:23  39.4487   31.5405        0.0      -.-  1.1  -.-   SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                            İlksel
2019.05.29 15:38:21  36.9235   29.4167       10.2      -.-  1.3  -.-   ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR)                      İlksel
2019.05.29 15:25:42  40.0810   33.1408        0.0      -.-  1.8  -.-   AKYURT (ANKARA)                                   İlksel
2019.05.29 15:09:33  37.2648   28.3010        5.2      -.-  1.7  -.-   IKIZCE-(MUGLA)                                    İlksel
2019.05.29 14:34:59  35.3117   33.5163        0.0      -.-  1.7  -.-   KIBRIS-BESPARMAK                                  İlksel
2019.05.29 14:01:57  36.6745   27.4217      101.1      -.-  2.4  -.-   YAZIKOY-DATCA (MUGLA)                             İlksel
2019.05.29 13:54:38  37.0307   29.3005        1.0      -.-  1.5  -.-   CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI)                          İlksel
2019.05.29 13:39:02  38.2317   27.0507        5.4      -.-  1.9  -.-   YENIKOY-MENDERES (IZMIR)                          İlksel
2019.05.29 12:10:58  39.7083   25.6408        5.1      -.-  3.0  3.0   EGE DENIZI                                        İlksel
Bodrum'da deprem | Gökova Körfezi  4.7 ile sallandı 
Bodrum'da deprem | Gökova Körfezi  4.7 ile sallandı 
Muğla Yatağan'da deprem oldu 4.2
Muğla Yatağan'da deprem oldu 4.2
Marmara'da korkutan deprem | Şarköy 4,2 ile sallandı
Marmara'da korkutan deprem | Şarköy 4,2 ile sallandı
Son depremler, Manisa Kırkağaç 4,5 ile sallandı
Son depremler, Manisa Kırkağaç 4,5 ile sallandı
Bodrum'da deprem, 4.8 ile sallandı
Bodrum'da deprem, 4.8 ile sallandı
Muğla'da deprem | Muğla Ula 4. 3 ile sallandı
Muğla'da deprem | Muğla Ula 4. 3 ile sallandı
Son Güncelleme: 30.05.2019 01:46
Anahtar Kelimeler:
Son DepremlerTUNCELİNazımiyeGökova KörfeziKandilli RasathanesiAFAD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pençe operasyonu şehitleri bugün uğurlanıyor
Pençe operasyonu şehitleri bugün uğurlanıyor
Kafa keseceğim diye Suriyeli serbest bırakıldı
Kafa keseceğim diye Suriyeli serbest bırakıldı
Klor gazı zehirlenme paniği yaşattı
Klor gazı zehirlenme paniği yaşattı
Türkiye'nin üstü donuyor, altı yanıyor
Türkiye'nin üstü donuyor, altı yanıyor
Berfin Özek'in yüzü eski haline dönecek mi?
Berfin Özek'in yüzü eski haline dönecek mi?
Kuzey Irak'ta Pençe Operasyonu | Komandolar inlerine girdi
Kuzey Irak'ta Pençe Operasyonu | Komandolar inlerine girdi
Türklere 'Şerefsiz' diyen Suriyeli gözaltında | Defedin bu pisliği
Türklere 'Şerefsiz' diyen Suriyeli gözaltında | Defedin bu pisliği
Komandolar PKK'nın Hakurk kampına girdi
Komandolar PKK'nın Hakurk kampına girdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort