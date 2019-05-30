Tunceli'de deprem, Nazımiye 4,5 ile sallandı





Türkiye bir uçtan diğer uca 4 üstü depremle sallanmaya devam ediyor. Önceki gün Gökova Körfezi 4.7 büyüklüğünde depremle güne başlarken, dün akşam Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Son depremler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Tunceli, Nazımiye ilçesine bağlı Derova yakınları olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi son depremin yer kürenin 8.3 KM derinliğinde oluştuğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki depremin saatini 22.42 ilan ederken sularında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem, 39.2845 enlem ve 39.8671 boylamlarında gerçekleşti.