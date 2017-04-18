Tunceli'de düşen helikopter; Kayıpların isimleri belli oldu

Tunceli'de düşen helikopterde 12 Şehit verdik.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ARAMA EKİPLERİ SEVKEDİLDİ

112'Yİ ARADILAR; YARALI VAR

Tunceli'de 12 personeli taşıyan ve radardan kaybolan helikopterde kurtulan olmadı.Tunceli’de 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personeli taşıyan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter kalkıytan 10 dakika sonra radardan kayboldu. Helikopterde,'nun olduğu öğrenildi.Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden havalandıktan 10 dakika sonra telsiz bağlantısı kesilen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinin, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle düştüğü belirtildi. 1'i hakim, 7'si polis, 1'i astsubay, 3'ü de mürettebat olmak üzere 12 kişinin içinde bulunduğu helikoptere ulaşmak için Sarıgül Köyü kırsalına Diyarbakır, Elazığ ve Erzurum'dan AFAD ekipleri sevk edildi. Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üssü'nden de arama uçaklarının bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Kazadan bir süre sonra mürettebattan bir kişi 112'yi arayıp, "7 yaralımız var" diyerek yardım istedi.Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Diyarbakır'daki Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bugün Tunceli'den gelen talebin ardından, saat 11.00 sıralarında kalkan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi genel maksat helikopteri, 3 mürettabatıyla ilk olarak Tunceli kent merkezine gitti. Buradan 1 hakimi alan helikopter, daha sonra Nazimiye İlçesi'ne geçti. Buradan komiserlik sınavına girecek polisleri alan helikopter, yine aynı sınava girecek polisleri almak üzere Pülümür İlçesi'ne geçti. Buradan da polisleri alan helikopter, Ovacık İlçesi'nden de polisleri almak üzere saat 11.40'ta, 1 hakim, 1 astsubay ve 7 polisi aldıktan sonra tekrar havalandı. Ovacık'tan sonra Diyarbakır'a gelecek olan helikopterle, kalktıktan 10 dkakika sonra telsiz bağlantısı kesildi. Bölgede yoğun sis ve yağmurun etkili olduğu belirtilirken, Tunceli Valiliği'nden açıklama yapıldı.Valilik açıklamasında, bugün saat 11.40 sıralarında Pülümür İlçesi'nden havalanan Sikorsky tipi polis helikopterinden kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımı kesildiği belirtilerek, "Söz konusu helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.Helikopterin, Sarıgül Köyü kırsalında düşmüş olabileceği belirtilirken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Diyarbakır'dan havadan, Elazığ ve Erzurum'dan ise karadan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Yine Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üssü'nden arama kurtarma çalışması yapan CN235 tipi uçak ile Malatya'dan 2 S-70 tipi arama kurtarma helikopteri bölgeye gönderildi. Ayrıca E-7T Barış Kartalı Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı da düşen helikopterlerden sinyal almak için uçuyor. Ancak bölgede etkili olan yağış ve sis nedeniyle helikopterler alçak irtifada uçuş yapmakta zorlanıyor.Arama kurtarma ekipleri karadan helikoptere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Sarıgül Köyü'ne giden yolda yine yoğun yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Buraya da iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin bölgeye ulaşma çalışmaları sürüyor.Arama çalışmaları sürerken helikopterin mürettebatından bir kişi 112'yi telefonla arayıp, "7 yaralımız var" diyerek yardım istedi.Öte yandan, Tunceli Valilik yetkilileri, helikopter kazasıyla ilgili bölgedeki bir karakoldan "7 yaralı var" diye teyid edilmemiş bir bilginin 112'ye aktarıldığını, basınla paylaşılan bu bilginin, yapılan araştırma sonucu doğru olmadığını söyledi.Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden içerisinde 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 müretebat olduğu halde saat 11.40'ta kalktıktan 10 dakika sonra bağlantı kesilen ve düştüğü belirtilen helikopterin bulunduğu bölgeye en yakın olan Kocatepe Jandarma Karakolu'ndan 2 timin bölgeye sek edildiği belirtildi.Diyarbakır'dan kalkan helikopterde mürettebat olarak 1 sözleşmeli pilot, 1 komiser pilot ve 1 teknisyenin bulunduğu öğrenildi.Polis helikopterin bulunması için Erzurum ve Erzincan AFAD'dan kurtarma ekibi gönderildi. Erzurum AFAD'tan profesyonel dağcı eğitimi alan 6 kişilik ekip gönderildi. Erzurum AFAD Müdürü Selahattin Karslı, "Erzurum'dan AFAD'a bağlı 6 profesyonel dağcı, Tunceli'nin Pülümür İlçesi'ndeki polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye gönderildi. Ekibimiz bölgeye ulaşmak üzere" dedi.Yine arama kurtarma faaliyelerinde bulunmak üzere Erzincan'dan da 11 kişilik ekip Tunceli'ye hareket etti.Bölgede yolların kardan ve heyelan nedeniyle kapalı olmasından dolayı arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gitmede sıkıntı çekmesi nedeniyle çok sayıda iş manikenisinin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.