Tunceli'de düşen helikopterde 12 Şehit verdik.

ARAMA ÇALIŞMALARI UMUTLA SÜRDÜ.. ACI HABER GELDİ...

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

KÜTAHYA ŞEHİT HABERİ İLE SARSILDI

ÇORUM ŞEHİDİNİ BEKLİYOR

ARAMA EKİPLERİ SEVKEDİLDİ

112'Yİ ARADILAR; YARALI VAR

Tunceli'de 12 personeli taşıyan ve radardan kaybolan helikopterde kurtulan olmadı.Tunceli’de 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personeli taşıyan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter kalkıytan 10 dakika sonra radardan kayboldu. Helikopterde,'nun olduğu öğrenildi.Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden havalandıktan 10 dakika sonra telsiz bağlantısı kesilen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinin, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle düştüğü belirtildi. 1'i hakim, 7'si polis, 1'i astsubay, 3'ü de mürettebat olmak üzere 12 kişinin içinde bulunduğu helikoptere ulaşmak için Sarıgül Köyü kırsalına Diyarbakır, Elazığ ve Erzurum'dan AFAD ekipleri sevk edildi. Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üssü'nden de arama uçaklarının bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, telsizlerden, facianın yaşandığı bölgeye ilk ekiplerin ulaştığı bilgisi geldi. Acı haber yüreklerimizi dağladı. Kazadan kurtulan olmadığı açıklandı.Tunceli'nin Pülümür İlçesinde düşen Sikorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinde şehit olanlardan polis memuru Azam Güdendede'nin acı haberi Konya'daki baba evine ulaştı.Aksaray'ın Eskil İlçesi nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki polis memuru'nin Konya'da merkez Karatay İlçesi Sedirler Mahallesi Sedirler Caddesi Karpol Sitesi'nde oturan ve sitenin yöneticiliğini yapan babası emeklive annesi'nin, helikopterin düştüğü haberini internet sitelerinden öğrendikleri belirtildi. Acı haberin ardından sinir krizi geçiren anne ve babayı yakınlarının sakinleştirdiği, bekar olan şehit Azam Güdendede'nin ağabeylerinden Ziya Güdendede'nin veteriner hekim, diğer ağabeyi İbrahim Güdendede'nin de polis memuru olduğu ve Ağrı'da görev yaptığı öğrenildi.Şehit Güdendede'nin Tunceli'deki görev süresinin bitmesine ise 2 ay kaldığı belirtildi. Şehit Güdendede'nin cenazesinin yarın Konya'da defnedilmesi bekleniyor.Tunceli'de düşen helikopterde şehit olanlardan polis memuru teknisyen 44 yaşındaki evli 2 çocuk babası'ün memleketi Kütahya'daki yakınları yasa boğuldu.Polis memuru Murat Ködük'ün şehit olduğu haberini Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Yıldırım ile Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Gülbahar Önderışık, Osmangazi Mahallesi Mermer Sokak'ta oturan ve marangozluk yapan babası Mustafa Ködük ile annesi Zahide Ködük'e verdi. Şehidin 2 katlı babaevinin önünde bir 112 ambulansı hazır bekletildi. Eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.Şehit Murat Ködük'ün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde helikopter teknisiyeni olarak görev yaptığı, eşi ve 2 çocuğunun da Diyarbakır'da bulunduğu öğrenildi.Bu arada şehitlerden Balıkesirli olan evli 2 çocuk babası polis memuru Ekrem Dereli'nin de 12 yıla yakın süre Kütahya Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'nde görev yaptıktan sonra geçen yıl Tunceli'ye tayininin çıktığı belirtildi.Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan Jandarma'ın acı haberi memleketi Çorum'a ulaştı.Tunceli Pülümür'de düşen helikopterde şehit olan 12 kişiden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın acı haberi memleketi Çorum'un Sungurlu İlçesi'ndeki ailesine ulaştı. Sungurlu’nun Akçay Mahallesi'nde ikamet eden şehidin babası Hasan Karaman ve annesi Mine Karaman’a acı haberi askeri yetkililer ile İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan verdi. Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.Bekar olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Karaman’ın cenazesi, Tunceli’deki askeri törenin ardından toprağa verilmek üzere yarın memleketi Sungurlu’ya gönderileceği belirtildi.Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Diyarbakır'daki Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bugün Tunceli'den gelen talebin ardından, saat 11.00 sıralarında kalkan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi genel maksat helikopteri, 3 mürettabatıyla ilk olarak Tunceli kent merkezine gitti. Buradan 1 hakimi alan helikopter, daha sonra Nazimiye İlçesi'ne geçti. Buradan komiserlik sınavına girecek polisleri alan helikopter, yine aynı sınava girecek polisleri almak üzere Pülümür İlçesi'ne geçti. Buradan da polisleri alan helikopter, Ovacık İlçesi'nden de polisleri almak üzere saat 11.40'ta, 1 hakim, 1 astsubay ve 7 polisi aldıktan sonra tekrar havalandı. Ovacık'tan sonra Diyarbakır'a gelecek olan helikopterle, kalktıktan 10 dkakika sonra telsiz bağlantısı kesildi. Bölgede yoğun sis ve yağmurun etkili olduğu belirtilirken, Tunceli Valiliği'nden açıklama yapıldı.Valilik açıklamasında, bugün saat 11.40 sıralarında Pülümür İlçesi'nden havalanan Sikorsky tipi polis helikopterinden kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımı kesildiği belirtilerek, "Söz konusu helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.Helikopterin, Sarıgül Köyü kırsalında düşmüş olabileceği belirtilirken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Diyarbakır'dan havadan, Elazığ ve Erzurum'dan ise karadan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Yine Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üssü'nden arama kurtarma çalışması yapan CN235 tipi uçak ile Malatya'dan 2 S-70 tipi arama kurtarma helikopteri bölgeye gönderildi. Ayrıca E-7T Barış Kartalı Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı da düşen helikopterlerden sinyal almak için uçuyor. Ancak bölgede etkili olan yağış ve sis nedeniyle helikopterler alçak irtifada uçuş yapmakta zorlanıyor.Arama kurtarma ekipleri karadan helikoptere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Sarıgül Köyü'ne giden yolda yine yoğun yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Buraya da iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin bölgeye ulaşma çalışmaları sürüyor.Arama çalışmaları sürerken helikopterin mürettebatından bir kişi 112'yi telefonla arayıp, "7 yaralımız var" diyerek yardım istedi.Öte yandan, Tunceli Valilik yetkilileri, helikopter kazasıyla ilgili bölgedeki bir karakoldan "7 yaralı var" diye teyid edilmemiş bir bilginin 112'ye aktarıldığını, basınla paylaşılan bu bilginin, yapılan araştırma sonucu doğru olmadığını söyledi.Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden içerisinde 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 müretebat olduğu halde saat 11.40'ta kalktıktan 10 dakika sonra bağlantı kesilen ve düştüğü belirtilen helikopterin bulunduğu bölgeye en yakın olan Kocatepe Jandarma Karakolu'ndan 2 timin bölgeye sek edildiği belirtildi.Diyarbakır'dan kalkan helikopterde mürettebat olarak 1 sözleşmeli pilot, 1 komiser pilot ve 1 teknisyenin bulunduğu öğrenildi.Polis helikopterin bulunması için Erzurum ve Erzincan AFAD'dan kurtarma ekibi gönderildi. Erzurum AFAD'tan profesyonel dağcı eğitimi alan 6 kişilik ekip gönderildi. Erzurum AFAD Müdürü Selahattin Karslı, "Erzurum'dan AFAD'a bağlı 6 profesyonel dağcı, Tunceli'nin Pülümür İlçesi'ndeki polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye gönderildi. Ekibimiz bölgeye ulaşmak üzere" dedi.Yine arama kurtarma faaliyelerinde bulunmak üzere Erzincan'dan da 11 kişilik ekip Tunceli'ye hareket etti.Bölgede yolların kardan ve heyelan nedeniyle kapalı olmasından dolayı arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gitmede sıkıntı çekmesi nedeniyle çok sayıda iş manikenisinin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.