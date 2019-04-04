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Tunceli'de mazbata krizi | Güvenlik gerekçesiyle verilmedi

Yerel seçimlerde Tunçeli Belediye Başkanlığı'na seçilen TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu ile meclis üyeleri mazbata almak için gittikleri il seçim kurulunda şaşkına döndü..

Tunceli'de mazbata krizi | Güvenlik gerekçesiyle verilmedi

Yerel seçimlerde Tunçeli Belediye Başkanlığı'na seçilen TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu ile meclis üyeleri mazbata almak için gittikleri il seçim kurulunda şaşkına döndü..

04 Nisan 2019 Perşembe 17:59
Tunceli'de mazbata krizi | Güvenlik gerekçesiyle verilmedi

Tunceli'de mazbata krizi | Güvenlik gerekçesiyle verilmedi

Türkiye'nin ilk komünist belediye başkanı olarak Ovacık'ı iki dönem yöneten Fatih Mehmet Maçoğlu, son seçimlerde TKP listesinden HDP'li adayla yarıştı. Terör örgütü PKK'nın baskı ve tehditlerine rağmen yarışı kazanan ve Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'na mazbatası 'söylenemeyecek güvenlik gerekçesi' ile verilmedi.

HEYET ŞOKE OLDU

Sol'da yer alan habere göre, Tunceli'de TKP listelerinden girdiği yerel seçimleri kazanan ve belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün mazbatasını alarak görevi devralacaktı.

Çarşamba gününe kadar yoğunluk bahane edilerek görevin devredilmesi ertelenirken, bugün yapılacak mazbata teslimi de hiçbir gerekçe gösterilmeden ertelendi.

Erteleme kararı sonrası Maçoğlu ve belediye meclisi üyeleri Seçim Kurulu'na gitti. Burada, burada heyete 'söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceği' iletildi.

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Anahtar Kelimeler:
TKPTUNCELİPKK
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