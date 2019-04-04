Tunceli'de mazbata krizi | Güvenlik gerekçesiyle verilmedi

Türkiye'nin ilk komünist belediye başkanı olarak Ovacık'ı iki dönem yöneten Fatih Mehmet Maçoğlu, son seçimlerde TKP listesinden HDP'li adayla yarıştı. Terör örgütü PKK'nın baskı ve tehditlerine rağmen yarışı kazanan ve Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'na mazbatası 'söylenemeyecek güvenlik gerekçesi' ile verilmedi.

HEYET ŞOKE OLDU

Sol'da yer alan habere göre, Tunceli'de TKP listelerinden girdiği yerel seçimleri kazanan ve belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün mazbatasını alarak görevi devralacaktı.

Çarşamba gününe kadar yoğunluk bahane edilerek görevin devredilmesi ertelenirken, bugün yapılacak mazbata teslimi de hiçbir gerekçe gösterilmeden ertelendi.

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Erteleme kararı sonrası Maçoğlu ve belediye meclisi üyeleri Seçim Kurulu'na gitti. Burada, burada heyete 'söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceği' iletildi.