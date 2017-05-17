Tunceli'de polis noktasına intihar saldırısı

SİLAHLA ATEŞ AÇARAK GELDİ

Terör örgütü yandaşı Tunceli-Ovacık karayolunda bulunan polis kontrol noktasına, intinar saldırısı düzenlemeye kalkıştı. Bombalı saldırı girişiminde bulunan terörist güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Bu arada bombalı saldırı sırasında kullanılan teröristi taşıyan aracın çalıntı olduğu ortaya çıktı.Tunceli Valiliği'nden saldırı girişimine ilişkin açıklamada "Saat 15.30 sıralarında Tunceli-Ovacık karayolu il merkezi uygulama noktasına yaklaşan içerisinde 1 şahsın bulunduğu şüpheli, araca güvenlik güçlerimizce durması yönünde ikaz yapılmış ve araçtan inmesi için sesli uyarıda bulunulmuştur. Bahse konu araçta bulunan leşker kıyafetli 1 şahıs güvenlik güçlerimize ateş açmak suretiyle saldırı girişiminde bulunmuş olup, güvenlik güçlerimizce anında ateşle karşılık verilmesi sonucu şahıs vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır" denildi.Teröristin çatışma sırasında üzerindeki bomba düzeneğinini patlattığı belirtildi.Ovacık İlçesi'nde polis kontrol noktasına bugün saat 15.30'da gasp ettiği hafif ticari araçla yaklaşan bir PKK'lı terörist, güvenlik güçleri ile önce çatışmaya girdi. Polis kontrol noktasına intihar saldırısında bulunmak isteyen terörist çatışmada etkisiz hale getirilirken, çatışma sırasında üzerindeki bomba düzeneğini de patlattığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirilen teröristin gasp ettiği araçtaki incelemesi sürüyor.Tunceli Valiliğinden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 15.30 sıralarında Tunceli-Ovacık karayolu İl merkezi uygulama noktasına yaklaşan içerisinde 1 kişinin bulunduğu şüpheli araca güvenlik güçlerince durması yönünde ikaz yapıldığı ve araçtan inmesi için sesli uyarıda bulunulduğu belirtildi.Açıklamada, "Bahse konu araçta bulunan leşker kıyafetli 1 şahıs güvenlik güçlerimize ateş açmak suretiyle saldırı girişiminde bulunmuş olup, güvenlik güçlerimizce anında ateşle karşılık verilmesi sonucu şahıs vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.