Tunceli'den helikopter düştü; içinde 7 polis, hakim, savcı ve asker vardı

Tunceli'de helikopter düştü; içinde 7 polis, hakim, savcı ve askerler vardı

İÇİNDE OVACIK HAKİMİ DE VARDI

HELİKOPTER DİYARBAKIR'DAN HAVALANDI

TUNCELİ VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

DİYARBAKIR'DAN TUNCELİ'YE AFAD DAĞCILIK EKİBİ GÖNDERİLDİ

TUNCELİ'DE HELİKOPTERLE SON TEMAS ÇAMBULAK KIRSALINDA

YOĞUN SİS VAR

ARAMA KURTARMA UÇAKLARI SEVK EDİLDİ

BLACK HAWK S-70 HELİKOPTERLERİNİN ÖZELLİKLERİ

içinde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 kişinin bulunduğu öğrenildi..Arama kurtarma çalışmaları, helikopterin düştüğü bölgede olumsuz hava şartları yüzünden güçlükle yürütülüyor.Bölgeden gelen ilk bilgilere göre helikopterin içinde pilot ile birlikte 12 kişi bulunuyordu. Askeri birliklerin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarında, helikopter ve polis memurlarıyla irtibat sağlanamadığı öğrenildi.le ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Tunceli'de, içerisinde Ovacık İlçesi Hakimi ve güvenlik güçlerinin bulunduğu polis helikopteri radardan kayboldu. Helikopterle irtibat sağlanamıyor. Diyarbakır'dan bir askeri ekip ve 10 kişilik AFAD ekibi, helikopterle Tunceli'ye gönderildi.Diyarbakır'dan kalkan Emniyet'e ait Sikorsky tipi bir helikopter Tunceli'de düştü.Pülümür'de 11.40 sıralarında sinyalin kesildiği belirtilen helikopterle ilgili Pülümür ve Ovacık arasında arama çalışmaları yürütülüyor.Diyarbakır'dan bir askeri ekiple AFAD timinin de bölgeye sevk edildiği bildirildi.18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan Skorsky tipi Polis Helikopterinden kalkışından yaklaşık (10) dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir.Söz konusu Helikopterde (7) Polis Memuru (1) hakim, (1) Astsubay ve (3) mürettebat olduğu değerlendirilmektedir.Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir.Tunceli'nin Pülümür ilçesinden havalandıktan sonra sinyali kesilen helikopterin düştüğü tahmin edilen bölgeye Diyarbakır Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı (AFAD) tarafından 11 kişilik dağcılık ekibi gönderildi.Diyarbakır AFAD Müdürü Şükrü Kikizade olayı duyduktan hemen sonra dağcılık ekibinden oluşan 11 kişinin 2 ayrı araçla yola çıktığı söyledi.Tunceli’den kalktıktan sonra Pülümür ve Ovacılık’ta 16 Nisan’da görev yapan hakim ve özel harekat timini taşıyan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait helikopterle telsiz teması Ovacık İlçesi’ne bağlı Çambulak kırsalı yakınlarında saat 11.30’da kesildi. Bölgeye hem karadan hem de havadan arama kurtarma ekipleri gönderildi.Helikopterin Diyarbakır merkezli Havacılık Şube Müdürlüğü’ne bağlı olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde Diyarbakır’dan kalkan helikopterin önce Tunceli’ye gittiği bildirildi. Tunceli’den kalkan helikopterde 1 hakim, 7 polis özel harekat timi, 1 astsubay ve 3 pilot bulunuyordu. Helikopter, referandumda görev yapan hakim ve polisleri görev noktalarına bırakmak üzere havalanmıştı.Bölgede yoğun sisle birlikte görüşün kısıtlı olduğu öğrenildi. Uzmanlar, muhtemel düşük görüş şartları nedeniyle kazanın gerçekleşmiş olabileceğine dikkat çekti.Hava Kuvvetleri, bölgede arama kurtarma çalışmaları için Diyarbakır’dan CN235 tipi uçağı yönlendirdi. Havadan İhbar Kontrol (HİK) olarak adlandırılan E-7T Barış Kartalı uçağı da Tunceli’de helikopterden gelecek sinyali tespit etmek için uçuyor. Özel donanıma sahip bu uçaklar, çarpma ile devreye giren özel sinyali tespit edebiliyor. Bölgede ayrıca Malatya’dan kalkan 2 Sikorsky S-70 arama kurtarma helikopteri de arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.Tunceli yakınlarında düşen Amerikan Sikorsky şirketinin üretimi S-70 Black Hawk tipi helikopterler, genel maksat amaçlı kullanılıyor. Uçuş ekibi 2 pilot ve bir teknisyenden oluşan helikopter 18 tam teçhizatlı asker taşıyabiliyor. Tam yüklü 7 bin 375 kilogram ağırlıkla havalanabilen helikopter, 592 kilometre menzilli. Saatte 296 kilometre hıza çıkabilen S-70´ler 5 bin 790 metre yüksekliğe kadar yükselebiliyor.