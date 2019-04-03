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Turgay Güler'in kibri, İmamoğlu'na yaradı

Ülke Tv'de konuk olarak çağırdığı Ekrem İmamoğlu'nu neredeyse hiç konuşturmayan, tahrik eden, cevap hakkına zerre kadar saygı göstermeyen Turgay Güler'e CHP'lilerden teşekkür mesajı yağıyor..

Turgay Güler'in kibri, İmamoğlu'na yaradı

Ülke Tv'de konuk olarak çağırdığı Ekrem İmamoğlu'nu neredeyse hiç konuşturmayan, tahrik eden, cevap hakkına zerre kadar saygı göstermeyen Turgay Güler'e CHP'lilerden teşekkür mesajı yağıyor..

03 Nisan 2019 Çarşamba 11:30
Turgay Güler'in kibri, İmamoğlu'na yaradı

Turgay Güler'in kibri, İmamoğlu'na yaradı


CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu mazbatasını beklerken, sosyal medya kullanıcıları Ülke TV programcısı Turgay Güler'i unutmadı. Seçim sürecinde CHP adayına arsızca saldıran TV yorumcuları ve programcılarına sırayla teşekkür eden sosyal medya kullanıcıları "Sayenizde bir puan aldık, size de teşekkür ederiz" mesajlarını paylaşıyor. 
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri karşısında saygısızca gülen Buket Aydın'ı dün sosyal medyada yerden yere vuran vatandaşlar bugün sıraya Ülke TV'de program yapan Turgay Güler'e verdi. 

İMAMOĞLU'NA SEÇİM KAZANDIRDIN

İmamoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasının ardından seçimden önce Ülke TV'de İmamoğlu'nu programa konuk alan Turgay Güler sosyal medyada gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yaptığın programla Ekrem İmamoğlu'na seçimi kazandırdın." dedi.


Ekrem İmamoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasının ardından Ülke TV'de yayınlanan programda Turgay Güler'in tepki çeken hareketleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

O GÜN NELER OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu'nu Ülke TV'deki programına konuk alarak sorduğu sorularla tepki çeken Turgay Güler sosyal medyada çok konuşuldu. Turgay Güler'in Ekrem İmamoğlu'nu programa davet ettikten sonra sık sık sözünü kesmesi ve söz hakkı vermemesi büyük tepki çekmişti. Güler'in ayrıca İmamoğlu'na özellikle provoke edici sorular sorması AK Parti seçmenini bile kızdırmıştı. Program sonrasında Turgay Güler'in Ekrem İmamoğlu'na oy kazandırdığı sosyal medya kullanıcıları tarafından iddia edilmişti.

EKREM İMAMOĞLU'NA SEÇİMİ KAZANDIRDIN"

Ekrem İmamoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasıyla birlikte Turgay Güler'in tepki çeken hareketleri yeniden gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu'nun, Turgay Güler'in programındaki görüntülerini paylaşan sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili birçok yorum yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Turgay Güler, yaptığın programla Ekrem İmamoğlu'na seçimi kazandırdın." ifadelerini kullandı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ekrem İmamoğlu'nun zaferinde büyük emeği olan Turgay Güler senide unutmadık" yorumunu yaptı.

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Turgay GülerEkrem İmamoğluChp
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