Turhal Şehit Şenel Ağıl'ı bekliyor; Şenel Astsubay'ın evinde yas var

3 ASKER ŞEHİT OLDU



Uludere İlçesi'nde bulunan Elmalı Üs Bölgesi'nde kalabalık bir terörist grubunun saat 16.00 sularında, roketatarlı, havanlı ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 1'i astsubay 3 asker, tedavi gördükleri Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmanın olduğu Elmalı üs bölgesine sevkedilen taaruz tipi Atak helikopterleri, teröristlerin olduğu bölgeyi ateş altına aldı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgeye takviye timlerin sevkedildiği belirtildi.

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 3 askerden 35 yaşındaki'ın acı haberi, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.Turhal ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi, Torunoğlu Sokak'ta oturançiftine acı haberi İlçe Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer ve Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Acı haber sonrası, Ağıl çifti üç çocuklarından en büyükleri olan Astsubay Şenel Ağıl'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.Tek katlı evde oturan Ağıl çiftinin evine akrabaları ve mahalle sakinleri akın ederek başsağlığı diledi. Evin balkonuna Türk Bayrağı asılırken, sağlık ekibi ise evin önünde hazır bekletiliyor. Belediye tarafından evin önünde taziye çadırı kuruldu.Evli ve iki çocuk babası olan şehit'ın eşi Nermin Ağıl'ın ise acı haberi bayram ziyareti için gittiği memleketi Sinop'un Boyabat ilçesinde öğrendiği belirtildi. Şehit Jandarma'ın kardeşi, Şaban Ağıl'ın da Şırnak'ta astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.Aynı mahallede oturan ailenin komşusu Hüseyin Şakrak, ''Maalesef duyar duymaz çok üzüldük. Mahallemizin çocuğuydu. Elimizde büyüdü, düğününü yaptık, 2 çocuğu vardı. Maalesef üzücü haberini aldık’’ dedi.Şehit Şenel Ağıl, yarın öğle namazı sonrası Turhal'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.