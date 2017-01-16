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16 Ocak 2017 Pazartesi 05:12

Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü, 32 ölü var

Türkiye'ye ait bir kargo uçağının Kırgızistan hava sahası içinde düştüğü açıklandı. Uçakta bulunanlardan kurtulan olmadığı bildiriliyor. Bişkek Havalimanı yakınlarında evlerin üzerine düşen kargo uçağının neden olduğu faciada 32 kişinin can verdiği öğrenildi.

Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü, 32 ölü var
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Flaş Flaş Flaş; Türk uçağı Kırgızistan'da düştü

Hong Kong'dan havalanan Türk kargo uçağı, Kırgısiztan'ın başkenti Bişkek'e inişe hazırlandığı sırada yerleşim yerlerinin üzerine düştü. Ajanslar mürettebat ve yerel halktan 32 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken, uçağın ACT Havayolları'na ait olduğunu belirten Ölenlerden 6'sının çocuk olduğu bildiriliyor.




İlk gelen bilgilere göre, kötü hava koşulları nedeniyle düşen Boeing 747 kargo uçağının pilotunun cesedine ulaşıldı.

Uçağın, yerleşim yerlerinin üzerine düştüğü ve 28 kişinin de bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi. Uçağın düştüğü mahallede halen devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


ACI HABER İLK BU ŞEKİLDE DUYURULDU

Türkiye'ye ait bir kargo uçağının bu ülke sınırları içerisinde düştüğü açıklandı. Feci kaza sırasında uçakta bulunanlardan kurtulan olmadığı bildirildi. Hong Kong'tan kalkan uçağın Bişkek yakınlarında düştüğü bilgisi kesinleşti. Yerleşim birimlerinin üzerine düşen uçağın neden olduğu faciada 32 kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili gelen ilk bilgiler oldukça çelişkili. Kırgız makamlar kaza sırasında 4 kişinin can verdiğini duyurdu.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'ye ait bir kargo uçağıyla bağlantının kesildiğini duyurdu.

Kırgız yetkililer uçağın cinsi ve düştüğü yer konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Hong Kong'tan kalkan ACT Havayolları' nın TC-MCL tescilli Boeing 747-400 tipi kargo uçağı Bişkek yakınlarında düştü. Olayla ilgili olarak açıklama yapan Kırgız Havacılık Otoriteleri uçağın 04.45'de yaklaşma sırasında düştüğünü duyurdu. Uçakta 2'si pilot 2 de yükleme uzmanının bulunduğu öğrenildi.

UÇAK YERLEŞİM BİRİMLERİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ


Kaza yerinden gelen ilk gelen bilgilere göre, kötü hava koşulları nedeniyle düşen Boeing 747 kargo uçağının Bişkek havalimanı yakınlarında bir yerleşim biriminin üzerine düştü. Faciada can veren 1 pilot ile uçağın düştüğü bölgede hayatını kaybeden 15 kişinin cesedine ulaşıldı.
Kaza sırasında çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi. Halen yaralıların hastanelere taşındığı, uçağa ait parçaların geniş bir alana yayıldığı bildiriliyor.

Hayatını kaybeden diğer 28 kişinin, havaalanı çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan kişiler olduğu belirtiliyor.

KIRGIZ HAVACILIK OTORİTESİ: 4 ÖLÜ

Düşen Türk uçağı ile ilgili Kırgız Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamada 2'si pilot 4 kişi öldü denildi.



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