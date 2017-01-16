Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü, 34 ölü var

Hong Kong'dan havalanan Türk kargo uçağı, Kırgısiztan'ın başkenti Bişkek'e inişe hazırlandığı sırada yerleşim yerlerinin üzerine düştü. Ajanslar mürettebat ve yerel halktan 32 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken, uçağın ACT Havayolları'na ait olduğunu belirten Ölenlerden 6'sının çocuk olduğu bildiriliyor.
İlk gelen bilgilere göre, kötü hava koşulları nedeniyle düşen Boeing 747 kargo uçağının pilotunun cesedine ulaşıldı.
Uçağın, yerleşim yerlerinin üzerine düştüğü ve 28 kişinin de bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi. Uçağın düştüğü mahallede halen devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Hong Kong- Bişkek seferini yapan Boeng 747 tipi kargo uçağı Bişkek yakınlarında yerleşim birimine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 37 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kazada uçağın 2'si pilot 2'si yükleme uzmanı olmak üzere 4 kişilik mürettebatı hayatını kaybetti. Uçakta bulunan isimlerin, Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca olduğu bildirildi.
İKİ ACİL DURUM YAŞADI
Uçağın kaptan pilotu, Emekli Hava Pilot Kurmay Yarbay İbrahim Gürcan Dirancı, Hava Kuvvetleri'nden ayrıldıktan sonra MNG Havayolları'nda uçmaya başladı. Daha sonra buradan iddiaya göre kaptan pilot yapılmadığı için istifa etti. Dirancı, daha sonra ACT'ye geçti. İkinci pilotluğu döneminde Dirancı Afganistan'da iki büyük tehlike atlattı.
Afganistan'da Bagram Hava Üssü'ne kargo taşıyan uçak, 1 Mart 2010'da sol ana iniş takımının katlanması nedeniyle gövde üzerine indi. Kazada kullanılamaz hale gelen ACT Havayolları'na ait A300B4 tipi uçağın ikinci pilotu İbrahim Gürcan Dirancı'ydı. Dört yıl sonra açıklanan kaza raporunda sol ana iniş takımında korozyon oluştuğunun tespit edildiği ancak yetersiz bakım uygulaması yapıldığı belirlendi.
Dirancı'nın görev yaptığı bir başka ACT uçağının ise Afganistan'da havada motorunun patlama sesi ile durduğu ve acil iniş yaptığı öğrenildi.
ACI HABER İLK BU ŞEKİLDE DUYURULDU
Türkiye'ye ait bir kargo uçağının bu ülke sınırları içerisinde düştüğü açıklandı. Feci kaza sırasında uçakta bulunanlardan kurtulan olmadığı bildirildi. Hong Kong'tan kalkan uçağın Bişkek yakınlarında düştüğü bilgisi kesinleşti. Yerleşim birimlerinin üzerine düşen uçağın neden olduğu faciada 32 kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili gelen ilk bilgiler oldukça çelişkili. Kırgız makamlar kaza sırasında 4 kişinin can verdiğini duyurdu.
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'ye ait bir kargo uçağıyla bağlantının kesildiğini duyurdu.
Kırgız yetkililer uçağın cinsi ve düştüğü yer konusunda henüz bir açıklama yapmadı.
Hong Kong'tan kalkan ACT Havayolları' nın TC-MCL tescilli Boeing 747-400 tipi kargo uçağı Bişkek yakınlarında düştü. Olayla ilgili olarak açıklama yapan Kırgız Havacılık Otoriteleri uçağın 04.45'de yaklaşma sırasında düştüğünü duyurdu. Uçakta 2'si pilot 2 de yükleme uzmanının bulunduğu öğrenildi.
UÇAK YERLEŞİM BİRİMLERİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Kaza yerinden gelen ilk gelen bilgilere göre, kötü hava koşulları nedeniyle düşen Boeing 747 kargo uçağının Bişkek havalimanı yakınlarında bir yerleşim biriminin üzerine düştü. Faciada can veren 1 pilot ile uçağın düştüğü bölgede hayatını kaybeden 15 kişinin cesedine ulaşıldı.
Kaza sırasında çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi. Halen yaralıların hastanelere taşındığı, uçağa ait parçaların geniş bir alana yayıldığı bildiriliyor.
Hayatını kaybeden diğer 28 kişinin, havaalanı çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan kişiler olduğu belirtiliyor.
KIRGIZ HAVACILIK OTORİTESİ: 4 ÖLÜ
Düşen Türk uçağı ile ilgili Kırgız Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamada 2'si pilot 4 kişi öldü denildi.
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