Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü, 34 ölü var

Türkiye'ye ait bir kargo uçağının Kırgızistan hava sahası içinde düştüğü açıklandı. Uçakta bulunanlardan kurtulan olmadığı bildiriliyor. Bişkek Havalimanı yakınlarında evlerin üzerine düşen kargo uçağının neden olduğu faciada 34 kişinin can verdiği öğrenildi.

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