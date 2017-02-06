Türk Ordusu ile Suriye Ordusu ilk kez aynı hedefleri vurdu

ÇEMBER DARALIYOR

Türkiye'nin Suriye topraklarında terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonları devam ederken, Suriye rejim güçleri yıllardır ilk kez TSK ile birlikte aynı hedefleri vurmaya başladı. El Bab'ta yoğunlaşan operasyanlar sırasında Türkiye şehrin kuzey ve batı kanadını tamamen kontrol altına alırken, Kuzey'den Suriye ordusu terör örgütünü ilk kez vurdu.Savaşın eşiğinden dönen iki ülke ordusunun yıllar sonra ilk kez aynı hedefe yoğunlaşması Ankara Şam arasında olumlu gelişmelerin ilk işareti olarak görülüyor.Suriye ordusu, IŞİD’in elinde tuttuğu Halep’in güneyindeki El Bab kentine doğru güneyden ilerlemeye devam ediyor.Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin bölgeden aktardığı son bilgiye göre, Suriye ordusu güneyden kente tedarik taşıyan en önemli yolu ele geçirildi. Bu durumda kuzeyden Türkiye ve güneyden Suriye ordusu tarafından kuşatma altına alınan IŞİD için kaçacak yer kalmadı.Azez-Cerablus hattını terör örgütlerinden arındırmak isteyen Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı dahilinde El Bab’daki operasyona geçen aralık ayında başlamıştı. Türkiye kendisiyle birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu ile birlikte El Bab’ın kuzeyi, doğusu ve batısını kuşatmış durumda.Türk Ordusu tarafından Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı’nda dün askeri kaynaklar, öldürülen teröristler arasında örgütün sözde El Bab Valisi Ebu Valid Ürdüni’nin de yer aldığını duyurmuştu.