Türk vatandaşlarına Schengen vizesi zorlaştırıldı



Her seçimden önce hükümet üyelerinin 'Vize' müjdesi verdiği günler geride kaldı. AB ülkeleri Türk vatandaşlarına uyguladığı vize rejimini zorlaştırdı.. Hususi Pasaport sahipleri, Almanya'ya girişi sırasında kalacağı süre boyunca hesabında ya da kredi kartında günlük 45 euro nakit para ya da kredisi yoksa kapıdan geri çevriliyor.

Türk vatandaşları AB içinde vizesiz serbest dolaşım beklerken, vize şartlarının daha da ağırlaştırıldığı, vize verilmeyen pasaport sahibi sayısının daha da arttığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl sonuna kadar Avrupa Birliği ile Ankara arasında devam eden vizesiz seyehat görüşmelerinin akibeti belirsizliğini korurken Schengen vizesi başvurularında 'Ret' cevabı alanlarının sayısının geçen yıla göre hızla arttığı bildiriliyor.

Türkiye AB’den vize serbestisi beklerken yeşil pasaportlu Türk vatandaşları için sınır girişlerinde uygulanan kontroller sıkılaştırıldı. Schengen vize başvurusu reddedilenlerin oranı ise iki kat arttı.

Almanya, Türkiye’den resmi görevli olarak değil, şahsi amaçlı olarak seyahat eden yeşil pasaport sahiplerine yönelik kontrolleri sıkılaştırdı.

Almanya havalimanlarında bazı yeşil pasaport sahiplerinin uzun süre beklemek zorunda kalması, hatta son dönemde bazı vatandaşların ilk uçakla geri gönderilmesi üzerine, Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla, vatandaşlarını bilgilendirdi.

'İLK UÇAKLA GERİ GÖNDERİLİYOR'

DW Türkçe’den Değer Akal’ın haberine göre “Hususi Pasaport” olarak adlandırılan ve vizeden muaf olan yeşil pasaport sahibi vatandaşların, Almanya’ya şahsi amaçlı yapacakları seyahatlerde bazı koşulları karşılaması gerektiğine dikkat çeken Başkonsolosluk, “Alman sınır polisi pasaport kontrolü sırasında, sağlık sigortası, dönüş bileti ve kalınacak süre için günlük 45 euro nakit para veya geçerli bir kredi kartı ibraz edilmesini talep etmektedir” dedi.

Duyuruda, “Aksi halde vatandaşlarımız ülkeye kabul edilmeyerek ilk uçakla Türkiye’ye geri gönderilmektedir. Hususi pasaportu olan vatandaşlarımıza, bu hususlarda tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

