TürkAkımı projesinde en zorlu bölüm tamamlandı



31.5 milyar metreküp Rus doğal gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkımı'nın deniz kısmı tamamlandı. İstanbul'da düzenlenen TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni'ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Erdoğan ve Putin ortak açıklamalarında iki ülkenin birbirlerine olan güvenini vurguladı



Deniz etabı tamamlanan TürkAkım projesi için İstanbul'da tören düzenlendi. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan törende yaptığı konuşmada "TürkAkım ikili ilişkiler ve bölge jeopolitiği açısından tarihi bir projedir" dedi. Boru hattının karaya çıktığı Kıyıköy'de santralin inşaatının devam ettiğine dikkat çeken Erdoğan, TürkAkım'ın 2019 testleri sonrasında faaliyete hazır olacağını söyledi. Erdoğan, hattan gelen doğalgazın yarısının Avrupa'ya iletilmesinin planlandığını aktardı.

HEDEF 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Türkiye'nin 1987'den bu yana Rusya'dan 387 milyar metreküplük gaz tedarik ettiğine vurgu yapan Erdoğan, "Rusya ile işbirliğimiz geniş bir yelpazede ilerliyor Rusya ile ilişkilerimizi dayatmalara göre belirlemedik" dedi. İki ülke arasındaki ticaretin arttığına dikkat çeken Erdoğan "Hedefimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır" diye konuştu.

'ADINI ERDOĞAN VERMİŞTİ'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, projeye TürkAkım adını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini hatırlattı. Putin "Sayın Erdoğan'ın bahsettiği 100 milyar dolarlık ticarete ulaşma hedefine imza atacağız" dedi. Rusya ve Türkiye'nin enerji alanındaki işbirliğinin uzun yıllara dayandığını belirten Putin, Türk Akım'ın 2019'a kadar tamamlanacağına olan inancını dile getirdi.

Toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp olan projenin deniz kesimi, 930 kilometre uzunlukta 2 boru hattından oluşuyor. Her bir hattın kapasitesi yıllık 15,75 milyar metreküp.

Hat Rusya'nın Anapa kentinden çıkarak Türkiye'de Kıyıköy'e giriş yapıyor. 2019 sonunda Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz akmaya başlayacak. TürkAkım, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi sanayi kentlerine doğal gaz sağlayarak bölgedeki üretimin güvencesi olacak.

Bir hatla Türkiye'ye 15,75 milyar metreküp doğalgaz gönderilecek. İkinci hatla Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz taşınacak. İkinci hat Türkiye'den Yunanistan'a ya da Bulgaristan'a bağlanacak. Bu konuda görüşmeler sürüyor.

'15 MİLYON HANENİN YILLIK DOĞALGAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK'

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye doğalgaz ticaretinde söz sahibi ülkelerden biri olacak. Türk Akım devreye girdiğinde 15 milyon hanenin yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılamış olacağız" dedi.