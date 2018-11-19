Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93003
ALTIN
207.898
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7733
EURO
5.9813
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Mustafa Cengiz "Sahte dostlardan korunun"
Mustafa Cengiz
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı; Kelimeler tükendi
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti

TürkAkımı projesinde en zorlu bölüm tamamlandı

Türkiye'nin enerji koridoru olmasında kritik öneme sahip TürkAkımı projesinin deniz kısmı tamamlanarak karaya ulaştı.

TürkAkımı projesinde en zorlu bölüm tamamlandı

Türkiye'nin enerji koridoru olmasında kritik öneme sahip TürkAkımı projesinin deniz kısmı tamamlanarak karaya ulaştı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:37
TürkAkımı projesinde en zorlu bölüm tamamlandı

TürkAkımı projesinde en zorlu bölüm tamamlandı


31.5 milyar metreküp Rus doğal gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkımı'nın deniz kısmı tamamlandı. İstanbul'da düzenlenen TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni'ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Erdoğan ve Putin ortak açıklamalarında iki ülkenin birbirlerine olan güvenini vurguladı


Deniz etabı tamamlanan TürkAkım projesi için İstanbul'da tören düzenlendi. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan törende yaptığı konuşmada "TürkAkım ikili ilişkiler ve bölge jeopolitiği açısından tarihi bir projedir" dedi.  Boru hattının karaya çıktığı Kıyıköy'de santralin inşaatının devam ettiğine dikkat çeken Erdoğan, TürkAkım'ın 2019 testleri sonrasında faaliyete hazır olacağını söyledi.  Erdoğan, hattan gelen doğalgazın yarısının Avrupa'ya iletilmesinin planlandığını aktardı.

HEDEF 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Türkiye'nin 1987'den bu yana Rusya'dan 387 milyar metreküplük gaz tedarik ettiğine vurgu yapan Erdoğan, "Rusya ile işbirliğimiz geniş bir yelpazede ilerliyor Rusya ile ilişkilerimizi dayatmalara göre belirlemedik" dedi. İki ülke arasındaki ticaretin arttığına dikkat çeken Erdoğan "Hedefimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır" diye konuştu.

'ADINI ERDOĞAN VERMİŞTİ'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, projeye TürkAkım adını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini hatırlattı. Putin "Sayın Erdoğan'ın bahsettiği 100 milyar dolarlık ticarete ulaşma hedefine imza atacağız" dedi. Rusya ve Türkiye'nin enerji alanındaki işbirliğinin uzun yıllara dayandığını belirten Putin, Türk Akım'ın 2019'a kadar tamamlanacağına olan inancını dile getirdi.

Toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp olan projenin deniz kesimi, 930 kilometre uzunlukta 2 boru hattından oluşuyor. Her bir hattın kapasitesi yıllık 15,75 milyar metreküp.

Hat Rusya'nın Anapa kentinden çıkarak Türkiye'de Kıyıköy'e giriş yapıyor. 2019 sonunda Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz akmaya başlayacak. TürkAkım, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi sanayi kentlerine doğal gaz sağlayarak bölgedeki üretimin güvencesi olacak.

Bir hatla Türkiye'ye 15,75 milyar metreküp doğalgaz gönderilecek. İkinci hatla Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz taşınacak. İkinci hat Türkiye'den Yunanistan'a ya da Bulgaristan'a bağlanacak. Bu konuda görüşmeler sürüyor.

'15 MİLYON HANENİN  YILLIK DOĞALGAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK'

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye doğalgaz ticaretinde söz sahibi ülkelerden biri olacak. Türk Akım devreye girdiğinde 15 milyon hanenin yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılamış olacağız" dedi.

Anahtar Kelimeler:
TürkAkımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cübbeli Ahmet Hoca yoğun bakımda
Cübbeli Ahmet Hoca yoğun bakımda
Kübra Kilit'in katili aranıyor; Canavar sürücü vurup kaçmıştı
Kübra Kilit'in katili aranıyor; Canavar sürücü vurup kaçmıştı
Günü geçmiş ürünleri ormanlık alana attılar
Günü geçmiş ürünleri ormanlık alana attılar
Süngütepe Faciası; Top mermisini kopan parça patlatmış
Süngütepe Faciası; Top mermisini kopan parça patlatmış
İstanbul için AKOM'dan önemli uyarı
İstanbul için AKOM'dan önemli uyarı
Marmaris'i hortum vurdu: Yatları karaya attı
Marmaris'i hortum vurdu: Yatları karaya attı
Türkiye'nin İslami Evlilik Sitesi ; Gönülden Sevenler
Türkiye'nin İslami Evlilik Sitesi ; Gönülden Sevenler
Numan Kurtulmuş "İstanbul, Ankara adayımız belli oldu"
Numan Kurtulmuş "İstanbul, Ankara adayımız belli oldu"

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim